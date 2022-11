A Fazenda: Pétala Barreiros toma punição e causa revolta nos companheiros

Pétala Barreiros foi detonada pelas costas após tomar punição no reality show rural

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 16h38

Nesta terça-feira, 8, a influenciadora Pétala Barreiros acabou sofrendo uma punição que deixou seus companheiros de confinamento irritados no reality show rural A Fazenda 14. Punida por ter descido a área dos animais com alimentos, quebrando as regras, ela fez com que os peões ficassem 48 horas sem água quente.

A fazendeira da semana, Bia Miranda, foi alertada sobre o comportamento irregular da influenciadora através de um aviso sonoro. “É proibido ingerir qualquer tipo de alimento ou bebida em toda a área dos animais. 48 horas sem água quente”, leu a neta de Gretchen no telão.

“Ainda bem que eu já tomei banho. Eu pensei: vou logo”, disse a ex-paquita Bárbara Borges, que é do grupo rival de Pétala, comandado por Deolane Bezerra. “Eu acho que já acabou”, completou Bia Miranda.

Bárbara depois aproveitou para questionar a justificativa dada por Pétala sobre seu erro. “Descer com coisa [para a área dos animais] é uma coisa que todo mundo já sabe", reclamou a ex-paquita, irritada com a punição.

"Mas ela está tomando banho frio de qualquer jeito, então para ela f*da-se", acrescentou Pelé Milflows, lembrando que a influenciadora já está na baia e não usufrui da água quente do confinamento.

Iran Malfitano também aproveitou para detonar a companheira de confinamento do reality, que tentou jogar a culpa em Deborah. "Ela veio aqui e falou: 'mas ela está lavando o banheiro há quatro horas'. Aí ela foi fazer xixi lá embaixo e desceu comendo", contou o ator.

"Ela desceu para usar [o banheiro] lá embaixo porque Deborah estava limpando o banheiro", acrescentou Ruivinha de Marte. "É muita doideira. Desceu com a garrafinha e quis jogar a culpa nos outros", completou Pelé Milflows.

Veja os peões revoltados com a punição de Pétala Barreiros após descer comendo para a área dos animais:

Eles comentando a justificativa de Pétala, por ter tomado punição.

Que Deborah tava a 4 horas lavando o banheiro.



É muitooo dissimulada. pic.twitter.com/C6KNICTvCU — 𝓔𝓾 ✍️ (@Eu_simplesment) November 8, 2022

Iran e Deolane brigam após Prova de Fogo e trocam xingamentos e acusações

Deolane Bezerra e Iran Malfitano brigaram e trocaram diversos xingamentos neste domingo (6), após a Prova de Fogo onde os dois participantes ajudaram Pétala Barreiros, campeã da prova.

A discussão começou depois da advogada acusar Iran de fazer corpo mole na prova para prejudicar Pétala: “Dando uma de doido, logo ele que sabe fazer prova”, disse Deolane para a amiga. O ator não gostou das falas da loira e os dois começaram uma briga feia.

Durante as acusações os peões trocaram ofensas pesadas, surpreendendo os membros da casa e os telespectadores do programa. Iran chamou a advogada de “safada, pilantra e sem vergonha”. Deolane também não ficou quieta e rebateu dizendo que o rival era desleal.