A Fazenda 14: Iran e Deolane brigam após Prova de Fogo e trocam xingamentos e acusações

Deolane acusou Iran de tentar prejudicar Pétala na Prova de Fogo

CARAS Digital Publicado em 06/11/2022, às 23h58

Deolane Bezerra e Iran Malfitano brigaram e trocaram diversos xingamentos neste domingo (6), após a Prova de Fogo onde os dois participantes ajudaram Pétala Barreiros, campeã da prova.

A discussão começou depois da advogada acusar Iran de fazer corpo mole na prova para prejudicar Pétala: “Dando uma de doido, logo ele que sabe fazer prova”, disse Deolane para a amiga. O ator não gostou das falas da loira e os dois começaram uma briga feia.

Durante as acusações os peões trocaram ofensas pesadas, surpreendendo os membros da casa e os telespectadores do programa. Iran chamou a advogada de “safada, pilantra e sem vergonha”. Deolane também não ficou quieta e rebateu dizendo que o rival era desleal.

Iran continuou reclamando: "Me chamar de desleal? Vai pra puta que pariu! Deus é justo! Eu poderia não ter feito [Pétala ganhar a prova]", disse. Após as falas, a rival acusou Iran de ficar "se vitimizando" e ele respondeu: "Que vitimizando o quê? Se enxerga! Otária é você, mulher. Malandrona! Vai lá, malandrona! Pilantra, baixa, suja!".

Confira os vídeos da treta:

E a treta entre Deolane e Iran continua... #AFazendapic.twitter.com/k0z1ucJAnV — Central Reality (@centralreality) November 6, 2022

O fogo no feno continua entre Deolane x Iran. #AFazenda

pic.twitter.com/egRQ7R5zyy — Central Reality (@centralreality) November 6, 2022

Tiago Ramos continua causando confusão mesmo fora de A Fazenda 14. O ex-peão foi flagrado neste domingo (6) agredindo um homem na praia Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Vídeo que circula pela internet, mostra Tiago alterado indo discutir com um rapaz, após isso, ele dá um tapa no braço do homem desconhecido e precisa ser contido.

Segundo o site Metrópoles, ele teria entrado em uma discussão com vendedores ambulantes que trabalham na praia vendendo balas e cigarros. O portal também afirmou que o modelo chegou a receber dois socos no rosto.