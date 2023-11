A Fazenda: Jaque recebe punição por atitude durante briga e causa comoção nas redes sociais

A peoa Jaque recebeu uma punição por conta de uma atitude sua durante uma confusão generalizada na Fazenda 15

Nesta segunda-feira, 20, uma confusão generalizada tomou conta da Fazenda 15. Tudo começou com uma briga entre Cezar Black e Lucas Souza. Na sede, Cezar provou Lucas citando o nome de sua ex-esposa, Jojo Todynho.

Enquanto a briga entre os dois peões acontecia, com direito a cuspe na cara e pessoas tendo que segurar os peões, Jaquelline tomou uma atitude inusitada. Durante a confusão, a ex-BBB começou a quebrar as cadeiras da cozinha.

A atitude da peoa rendeu uma punição que ainda não foi revelada pela produção. Porém, na madrugada desta terça-feira, 21, logo após a confusão, um aviso foi dado para os peões reforçando que itens da sede não podem ser quebrados e que a punição de Jaque será revelada ainda nessa terça na formação da roça.

Porém, a decisão da produção causou comoção nas redes sociais e diversos espectadores foram opinar nas redes sociais. Entre esses espectadores, estava a ex-peoa e jornalista Rachel Sheherazade, que se lembrou de um incidente similar na casa.

“Jaque receberá punição por ter danificado cadeira da casa. Mas, pelo que eu saiba, quando a Jenny fez o mesmo, jogando no chão uma cadeira na briga em que ela causou minha expulsão, a peoa não recebeu qualquer punição. Alguém se lembra disso?”, afirmou a ex-âncora do Jornal do SBT.

A participante que foi expulsa da Fazenda por conta de uma agressão contra Jenny Miranda durante uma briga, ainda deu um palpite sobre qual pode ser a punição. “Penso que a produção tire o poder de indicação da Jaque, ainda assim, Black pode ir pela casa, gente. Voto não falta... principalmente depois de hoje”.

Além dessa acusação de Rachel, Kally Fonseca já foi vista quebrando objetos da casa uma outra vez. Durante uma discussão entre Kally, Jaque e Lucas, a cantora de forró começou a quebrar pratos na pia da cozinha. A atitude também não rendeu punições.

Intervenção!

Durante essa confusão generalizada, a produção de A Fazenda teve que intervir diretamente na casa. Com medo de uma agressão entre Cezar e Lucas acontecer, homens vestidos de preto e com capuz entraram para separar os peões.

“Com a briga entre Lucas e Black que rolou hoje à tarde, tivemos até que intervir com seguranças”, informou a direção. Durante a confusão, a transmissão na plataforma Playplus foi cortada.