A Fazenda 15: Direção manda seguranças para dentro da sede

Direção de A Fazenda 15 interfere em briga generalizada e manda os ‘ninjas seguranças’ para separar os rivais

A direção do reality show A Fazenda 15, da Record TV, precisou interferir em uma briga entre Cezar Black e Lucas Souza. Os rivais tiveram uma discussão violenta e o clima esquentou tanto que os seguranças do programa precisaram entrar em ação.

Durante a discussão, a produção teve receio que a briga pudesse evoluir para uma agressão física e colocou os ‘ninjas’ para dentro da sede. Homens vestidos de preto e com os rostos cobertos, que são os seguranças da sede, entraram no programa para separar os dois.

“Com a briga entre Lucas e Black que rolou hoje à tarde, tivemos até que intervir com seguranças”, informou a direção. A confusão começou após a vitória de um grupo na dinâmica. Cezar e Lucas trocaram alfinetadas até que a briga evoluiu para ofensas. “Hipocrisia”, disse Cezar. E Lucas respondeu: “Hipocrisia é você, você que é o hipócrita”. E o ex-BBB perguntou: “Vai colocar o dedo na minha cara?”. “Isso mesmo”, respondeu o ex-militar.

Então, a Record TV cortou a transmissão ao vivo pelo Playplus. Os rumores dizem que a equipe teria interferido na briga e ordenado que eles se afastassem. Logo depois, quando as imagens voltaram a ser exibidas, Black apareceu contando uma história do que teria acontecido na briga com Lucas.

Em uma conversa, Yuri Meirelles perguntou para Black se Lucas o agrediu, e ele contou o que teria acontecido. “Ele fez assim, alguém segurou ele, ele ia me dar um murro. Pegou de raspão. Pegou assim no rosto, meio que um tapa. Ele veio pra cima de mim várias vezes, falando que ia me quebrar na porrada. Cuspiu na minha cara! Ele veio para me dar um tapa, alguém veio para cima, segurou ele e, quando segurou, a mão dele pegou de raspão na minha cara”, afirmou.

Assista aos vídeos do momento: