A Fazenda: Após erro de peão, nova punição da produção deixa participantes surpresos

Um dos participantes da Fazenda 15 errou em sua tarefa na casa e todos os peões do reality foram punidos

Nesta quarta-feira, 8, uma nova punição foi instaurada na casa da Fazenda 15 e surpreendeu todos os participantes do reality. A produção do programa puniu todos os peões após um dos participantes cometer um erro ao realizar sua tarefa na casa.

Tudo começou quando o Fazendeiro da semana, Shay, se dispôs a fazer a tarefa que estava designada à Tonzão Chagas. O peão cuidou das aves da fazenda localizada em Itapecerica da Serra, porém, a responsabilidade não foi feita com cuidado. Shay deixou o laguinho transbordar.

“Segundo a página 15 do Manual do Fazendeiro, durante o trato das aves, do lago, e das aves soltas, é necessário ficar atento ao nível de água do laguinho. Quando o laguinho estiver cheio, a torneira deve ser fechada, a mangueira enrolada e devolvida na oficina. O laguinho não pode transbordar. Pelo descumprimento dessa regra, o grupo todo será punido. Vocês ficarão sem carne até a próxima reposição”, dizia a mensagem da produção que foi lida pelo Fazendeiro.

Como a mensagem dizia que o erro foi na tarefa das aves, todos da casa já sabiam que se tratava de Shay. O Fazendeiro se desculpou com todos, que não se incomodaram com a punição.

Porém, alguns participantes lamentaram que a carne seria usada por eles em breve. O peão Sander havia limpado e fatiado a carne, que foi retirada pela produção. “Três quilos de filé mignon fatiadinhos”, lamentou Sander.

Após a notícia, os participantes começaram a repensar o cardápio da semana, já que estão sem carne e ovos. Em conversa na parte externa da casa, Nadja Pessoa questionou Sander e André se o frango havia sido retirado também. “Frango, salsicha, tudo”, respondeu André. A peoa riu e lamentou: “Não tem nada”. Sander e André conversavam sobre um possível prato, mas constataram que estavam sem peito de peru e queijo. Por fim, foi decidido que Sander faria um macarrão.

🚨 PUNIÇÃO! Shay, que fez as aves hoje no lugar de Tonzão, deixou o laguinho transbordar e com isso, os peões ficarão sem carne até a próxima reposição. pic.twitter.com/DDPukQrZDx — Dantas (@Dantinhas) November 8, 2023

Sem carne, sem ovos e sem frango, peões quebram a cabeça para decidir o que farão de almoço. Sander está fazendo um macarrão ao molho vermelho com abobrinhas. pic.twitter.com/LzcwqTdFEJ — Dantas (@Dantinhas) November 8, 2023

Briga!

O clima ficou tenso ainda esta manhã na Fazenda! Enquanto conversava com Tonzão Chagas, Radamés relembrou um boato começado por Kamilla Simioni, já eliminada, de que ele estaria “olhando com outros olhos” Márcia Fu.

A jogadora de vôlei ficou sabendo da conversa e foi tirar satisfações com o ex-jogador de futebol. “Então vamos parar! Eu quero que a gente pare. Você me traiu e sabe disso. Foi o primeiro a me trair”, disparou a ex-jogadora. “O quê? Não te traí não”, se defendeu Radamés.