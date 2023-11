A Fazenda: Após formação de roça, Márcia Fu e Radamés se desentendem: “Me traiu”

A jogadora de vôlei Márcia Fu e o jogador de futebol Radamés se desentenderam por conta de um boato que circulou pela Fazenda 15

Nesta quarta-feira, 8, os ânimos se exaltaram mais uma vez na Fazenda 15. Após uma conturbada formação da roça, em que Márcia Fu e Lucas Souza se desentenderam. A jogadora de vôlei voltou a ser protagonista de uma discussão, dessa vez com Radamés.

O jogador de futebol estava conversando com seu aliado Tonzão Chagas na parte externa da sede. A pauta era um boato criado por Kamilla Simioni, já eliminada do reality, que Radamés estaria olhando para Márcia Fu com “outros olhos”.

“Se a Simioni já falou, todo mundo já ouviu, o Brasil todo. Ela [Márcia] poderia ter chegado para mim e falado na hora. Eu teria repreendido a Simioni e falado: ‘Tá doida? Isso não existe’”, declarou o peão em conversa com o amigo.

Porém, Márcia estava escutando a conversa dentro da sede, e interrompeu os peões. “Radamés, por favor. Deixa eu sentar contigo, estou te pedindo por favor para conversar”, começou pedindo. Radamés se recusou a conversar com Márcia e saiu andando para longe da peoa.

“Você está equivocado, Radamés. Você está errado, a gente vai parar com esse assunto de Simioni”, declarou. O ex-jogador concordou em encerrar o assunto e falou: “Se a Simioni realmente falou, lá fora ela vai pagar por isso”.

Mesmo assim, Márcia continuou insistindo para que os dois conversassem. “Vamos fazer o seguinte? Aqui dentro a gente vai jogar, você pode fazer o que você quiser comigo no ao vivo, não me importo. Mas não vamos estender esse assunto, vamos morrer esse assunto hoje”.

Com Radamés querendo encerrar a conversa e Márcia insistindo para que ele concordasse que o assunto “morreu”, os ânimos começaram a se exaltar. “Márcia, eu não gostei de um monte de coisa que você fez”, declarou o ex-atleta.

“Então vamos parar! Eu quero que a gente pare. Você me traiu e sabe disso. Foi o primeiro a me trair”, disparou a ex-jogadora. “O quê? Não te traí não”, se defendeu Radamés. A discussão se estendeu até voltarem ao assunto de Simioni.

Radamés ameaçou: “Morreu [o assunto de Simioni] e isso aí vai ser resolvido lá fora. Com o meu advogado”. Márcia discordou da atitude: “Que advogado o quê?”. “Márcia, como uma mulher fala para você um negócio desses?”.

“Você nem sabe o que ela falou!”, se exaltou Márcia. Então o peão exigiu que ela falasse o que foi dito por Simioni. “Parece que ela falou que eu estava olhando com outros olhos para você”, declarou o ex de Viviane Araújo. “Para de bobeira, você nunca fez isso. Para! Assim como eu também não”, afirmou Márcia.

Assim foi o inicio da discussão de Radamés e Márcia tentando se resolver sobre suposta fofoca de Simioni de Radamés olhar ela "com outros olhos". Radamés e Tonzão conversavam sobre o assunto e Marcia chegou, Radamés não queria conversar mas ela insistiu. pic.twitter.com/fr1i9HwVkt — Dantas (@Dantinhas) November 8, 2023

🚨 TRETA! Marcia Fu x Radamés pic.twitter.com/L6PMi9kxTr — Dantas (@Dantinhas) November 8, 2023

Briga!

Mesmo antes da formação da roça, alguns peões já estavam em pé de guerra. Na manhã dessa terça-feira, Jaquelline e Yuri Meirelles protagonizaram um desentendimento enquanto faziam as tarefas da casa. A ex-BBB relembrou as falas homofóbicas que o modelo teve contra Lucas no reality.

“Imita mais, prefiro mil vezes ter meu histórico de VTzeira que o que você fez com Lucas, o assunto está bem visível, você foi preconceituoso”, disse a peoa.