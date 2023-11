A Fazenda 15: Yuri Meirelles vence a oitava prova do fazendeiro

Saiba como foi a prova do fazendeiro que teve a vitória de Yuri Meirelles em A Fazenda 15

Na noite desta quarta-feira, 8, os roceiros Henrique, Jaquelline e Yuri disputaram a prova do fazendeiro da roça, que exigiu rapidez e sorte dos competidores. No final da competição, Yuri Meirelles foi o campeão e conseguiu escapar da roça.

Na primeira etapa da prova, eles tiveram que encontrar cinco cards no feno e levar até a bancada e montar um quebra-cabeça com palavras. Yuri chegou em primeiro lugar, Henrique em segundo e Jaquelline em terceiro lugar. Na segunda etapa, eles tiveram que responder perguntas em busca de pontos para a soma final. Na terceira etapa, os roceiros abriram os cards que pegaram no início da prova e descobriram qual pontuação conquistaram. Cada um abriu três cards e o vencedor foi quem teve a maior soma.

Assim, Yuri se deu bem e venceu a prova do fazendeiro. Desse modo, Henrique e Jaquelline se juntaram ao Lucas Souza na roça da semana e um deles será eliminado na noite de quinta-feira, 9.

Relembre como foi a formação da roça da semana

Na noite desta terça-feira, 7, os peões de A Fazenda 15, da Record TV, indicaram Jaquelline Grohalski, Yuri Meirelles, Henrique Martins e Lucas Souza para a roça da semana. Saiba como foi a formação da berlinda:

Para começar, Alicia abriu o Lampião e decidiu ficar com o Poder Branco para si e dar o Poder Laranja para Cezar Black. Então, o fazendeiro Shay indicou Jaquelline direto para a roça. "Hoje meu voto vai para uma pessoa extremamente maldosa na hora de posicionamentos, das falas dela. Ela levanta assuntos perigosos contra os peões da casa, como machismo e homofobia. E é uma das coisas que é contra os meus princípios. Eu sempre falei para todo mundo que vamos jogar um jogo limpo sem prejudicar a imagem do outro. Essa peoa ela sempre levanta assuntos de machismo. Essa peoa é a Jaquelline”, afirmou ele.

Na votação dos peões, a mais votada foi Nadja Pessoa, que recebeu cinco votos. Com isso, Nadja teve o poder da puxada da baia e decidiu indicar Yuri Meirelles para a berlinda.

Na sequência, os participantes fizeram a dinâmica do Resta Um e Henrique sobrou na dinâmica e foi direto para a roça. Logo depois, Cezar Black abriu o poder Laranja e teve a missão de trocar o segundo roceiro por outro peão. Ele decidiu trocar Nadja por Lucas Souza.

Então, Henrique vetou Jaquelline da Prova do Fazendeiro da semana. Por fim, Alicia abriu o Poder Branco, que deu a missão de trocar o peão vetado da Prova do Fazendeiro. Assim, ela decidiu vetar Lucas.