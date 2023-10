A Fazenda 15: Saiba como foi a briga de Laranjinha e Lucas Souza

Laranjinha e Lucas Souza discutiram durante a madrugada em A Fazenda 15. Entenda como foi a confusão

Depois de discutir com Tonzão, Lucas Souza também teve atrito com Darlan Cunha, o Laranjinha, na madrugada desta quarta-feira, 4, em A Fazenda 15, da Record TV. Na sede do programa, os dois discutiram com direito a clima pesado por causa de ofensas.

Tudo começou quando Lucas acusou Laranjinha de ser leva e traz no programa e ele confirmou ao dizer que contou para Yuri que Lucas falou mal do seu grupo de amigos. “Fui eu que falei para ele o que você falou. Comigo você não dirige nem a palavra, porque você sabe que você é moleque”, disse o ator.

Com isso, Lucas rebateu: “E nem quero, Laranjinha, e nem quero. Nem vou falar. Você que veio para cima querer falar comigo, nem quero falar contigo. Não vou falar aqui dentro, nem lá fora. você é sujo, cara, vai fazer teu leva e traz”. Então, eles começaram a trocar ofensas. “Sou mais jogador que tu. Tu é b*nda mole. Tu é b*ndão. Vira homem, rapaz. Eu te pego lá fora”, disse o ator.

Então, Laranjinha contou que articulou os votos na segunda roça do programa e Lucas retrucou. “Articulou e vai ter a resposta do público. O teu leva e traz vai ter resposta. até seus amigos te chamam de fofoqueiro”, declarou.

Vale lembrar que Darlan Cunha/Laranjinha foi indicado para a segunda roça de A Fazenda 15. Porém, ele ainda tem a chance de escapar da berlinda com a Prova do Fazendeiro, que acontece nesta quarta-feira, 4.

Saiba como foi a briga de Lucas e Tonzão

O clima ficou tenso em A Fazenda 15, da Record TV, após a formação da segunda roça da temporada. Na madrugada desta quarta-feira, 4, Lucas Souza e Tonzão protagonizaram uma briga na sede.

Tudo começou quando Lucas falou sobre um grupão em conversa com Sander Mecca. Tonzão ouviu e foi tirar satisfação com o ex-marido de Jojo Todynho. “Tá falando de vocês quem? Que grupão? Quem que o cara fechou?”, disse o dançarino. E Lucas disse que só ia falar quando fosse uma conversa e Tonzão não estivesse gritando. Porém, Tonzão foi atrás de Lucas e a briga continuou.

“Não tem conversa contigo, não. Tá dando papo de moleque. Não vem querendo fazer VT em cima de nós. Com nós não vai arrumar nada. Comigo não tem esses caô, não. Tá querendo fazer VT. O cara já está fragilizado. Yuri errou, combinou? Já é. Nada tira o erro do cara. Já está fragilizado. O cara quer ir fazer VT, falando que os outros usaram o Sander de muralha”, afirmou Tonzão.

Então, Lucas disse que foi lá pedir desculpas, mas Tonzão rebateu. “Foi lá pra pedir nada! Falar que ele está sendo feito de parede, isso é pedir desculpa? Seja homem. Tem que ser homem e deixar de ser moleque! Teu personagem não vai pegar aqui”, afirmou. Mesmo assim, Lucas seguiu em sua linha de pensamento. “Eu vou manter o nível de respeito, porque tenho uma vida lá fora. Eu fui pedir desculpa para ele”, afirmou.

Por sua vez, Tonzão seguiu irritado. “O cara de 40 anos. Deixa de ser moleque”. E Lucas respondeu: “Não vou te ofender, porque esse não é meu jogo”, afirmou.