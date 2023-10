A Fazenda 15: Tonzão, Jaquelline, Laranjinha e Sander são indicados para a segunda roça da temporada

Saiba como foi a formação da segunda roça de A Fazenda 15, que é disputada por Tonzão, Jaquelline, Laranjinha e Sander

Os participantes de A Fazenda 15, da Record TV, formaram a segunda roça da temporada na noite desta terça-feira, 3, sob o comando da apresentadora Adriane Galisteu. Os quatro peões que estão na roça são: Tonzão, Jaquelline, Darlan Cunha/Laranjinha e Sander. Saiba como foi a votação:

Logo no início da noite, Nadja Pessoa leu os Poderes do Lampião e decidiu ficar com o Poder Branco e dar o Poder Laranja para Rachel Sheherazade. Na sequência, o fazendeiro André Gonçalves indicou Tonzão direto para a roça. "Ele é um jogador leal e faz parte de um grupo muito forte. Há movimentos acontecendo em A Fazenda e acho importante colocar um representante desse grupo lá na cadeira”, disse ele.

Logo depois, os participantes iniciaram a votação para indicar um participante da sede para a berlinda e a mais votada foi Jaquelline. Então, Nadja Pessoa abriu o poder branco e teve a chance de anular dois votos, e ela escolheu anular dois votos que a Jaquelline recebeu. Com isso, Jaquelline teve o poder de realizar a puxada da baia e decidiu colocar Laranjinha/Darlan Cunha na roça.

Os participantes fizeram o Resta Um e quem sobrou no jogo foi Sander, que ocupou o quarto banquinho da roça. Por fim, Rachel abriu o Poder Laranja e teve o poder de vetar um dos roceiros da Prova do Fazendeiro de quarta-feira, 4, e decidiu vetar Tonzão.

Saiba quem votou em quem:

Alicia X votou em Nadja Pessoa

Rachel Sheherazade votou em Cariúcha

Radamés votou em Jaquelline

Kally votou em Sander

Cézar Black votou em Jaquelline

WL votou em Lucas Souza

Sander votou em Jaquelline

Lily Nobre votou em Jaquelline

Lucas Souza votou em Cariúcha

Shay votou em Jaquelline

Nadja Pessoa votou em Cézar Black

Yuri Meirelles votou em Jaquelline

Henrique votou em Jaquelline

Tonzão votou em Shay

Simioni votou em Jaquelline

Jaquelline votou em Cézar Black

Darlan Cunha votou em Jaquelline

Cariúcha votou em Jaquelline

Márcia Fu votou em Jaquelline

Jenny Miranda votou em Jaquelline