A Fazenda 15: Funkeiro Tonzão Chagas é confirmado no elenco do reality

Dono de grande hit do funk em 2022, Tonzão Chagas é o último participante confirmado em A Fazenda 15, que estreia dia 19

O último participante da 15ª edição de A Fazenda, da Record TV, foi confirmado nesta noite de quinta-feira, 14. O funkeiro Tonzão Chagasfecha o elenco do reality show. A informação foi confirmada pelo colunista Flavio Ricco, em O Programa de Todos os Programas.

Tonzão tem 35 anos e ficou conhecido por fazer parte do grupo Os Hawaianos, que estão no mundo do funk há mais de 20 anos. Porém, em 2022, seu nome voltou a bombar com o lançamento do grande hit 'Desenrola Bate Joga de Ladin', sua colaboração com L7nnon, que se tornou um sucesso no TikTok.

Em 2011, o cantor se envolveu em uma polêmica ao deixar o grupo de funk ao se converter à igreja evangélica. Assim, ele passou a ser cantor gospel e pregador. Contudo, em 2018, ele abandonou a igreja após ser flagrado em um baile funk, retomando a sua carreira no grupo Os Hawaianos novamente.

Hoje, Tonzão segue como integrante do grupo cultural AfroReggae e passou a apostar na carreira de ator. Em 2022, ele participou da segunda temporada da série Arcanjo Renegado, original da Globoplay. Em seu Instagram, ele celebrou a conquista e afirmou que ao integrar o elenco, ele conseguiu melhorar sua autoestima.

Ao contrário de seus concorrentes, Tonzão Chagas não apostou em uma publicação elaborada para comunicar sua participação em A Fazenda 15. Através de suas redes sociais, o funkeiro publicou uma foto de si e escreveu: "Agora é oficial". Na legenda, ele falou um pouco mais sobre o anúncio.

"É ISSO MESMO!! Ele está na Fazenda 15, nosso Tonzão acaba de ser confirmado no reality, e com certeza vocês vão se encantar por esse cara que passou por muitas lutas, é apaixonado pela música e pela família. Vamos com tudo", escreveu o peão.