A Fazenda 14: Iran Malfitano é o novo dono dos poderes do lampião; nova baia é formada

Iran ganhou a prova de fogo; Moranguinho, Pelé, Kerline e Pétala estão na baia

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 22h51

Iran Malfitano foi o grande campeão da prova de fogo em A Fazenda 14. A dinâmica ocorreu na tarde deste domingo (13) e foi exibida na edição de hoje (14). O campeão realizou a prova contra Pelé Milflows e Moranguinho.

A prova foi uma partida de mini golfe com três etapas, a rampa, pimbol e a porteira, os três participantes jogavam ao mesmo tempo. Na última etapa, o ator foi o primeiro a acertar o buraco que abriu a porteira, ganhando a prova de fogo.

O poder da chama vermelha foi revelado por Galisteu: "A opção vencedora do poder vermelho foi a opção A: 'Troque o terceiro roceiro por qualquer outro peão da baia ou da sede".

A nova baia foi formada por Moranguinho, Pelé, Kerline e Pétala.

Confira o vídeo:

Na manhã desta segunda-feira, 14, a advogada Deolane Bezerra chegou a admitir que ficou com pena de Pelé Milflows após a discussão que teve com o rapper, mas logo se corrigiu, se recusando a sentir pena do adversário de confinamento no reality show rural A Fazenda 14.

“Dele eu fiquei com dó, não vou mentir”, confessou a loira, se referindo ao relato do artista sobre sua adolescência difícil. Na noite de domingo, 13, Pelé chegou até a chorar por ter seu passado com drogas utilizado contra ele pela viúva de Mc Kevin.