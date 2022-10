A Fazenda 14: Alex, Tiago, Deborah e Rosiane formam a roça da semana

Deborah é vetada da Prova do Fazendeira e já está na eliminação

Nesta terça-feira, (4), os participantes de A Fazenda definiram a formação da terceira roça do reality show rural. Entre muitos conflitos e justificativa, os banquinhos foram preenchidos por: Alex, Tiago, Deborah e Rosiane.

A ex-participante do Power Couple foi vetada da Prova do Fazendeiro e já está confirmada para enfrentar a decisão do público.

Iran Malfitano, vencedor da Prova de Fogo, escolheu ficar com o poder preto e entregou o poder verde para André, que pode trocar um peão da baia por um peão da sede. André escolheu livrar a barra de Babi e colocar Deborah no lugar.

A votação iniciou com a indicação do fazendeiro Vini Buttel em Alex Gallete, um dos motivos apontados foi que o peão já declarou querer o fazendeiro fora do jogo e o sabotou, mudando suas falas e suas ações dentro do reality.

Antes de acabar a votação, Iran abriu o poder preto e o resultado foi: seu voto teria peso dois ou poderia escolher não votar e ganha 5 mil reais. Iran escolheu votar em Tiago.

Com 10 votos, Tiago foi o mais votado da casa e ocupou a segunda vaga na terceira roça de A Fazenda 14. Shay ficou em segundo lugar, com 9 votos. O ex-padastro de Neymar, puxou Deborah Albuquerque da baia para o terceiro banquinho. Para finalizar a dinâmica Rosiane não foi salva no resta um e ocupou o último lugar na roça.

Confira o voto de cada peão:

Vini indicou Alex

Moranguinho votou em Shay

Kerline votou em Tiago

Tiago votou em Shay

Tentou causar punição

Pelé votou em Tiago

Pétala votou em Shay

Shay votou em Tiago

Deolane votou em Shay

Ruivinha de Marte voto em Tiago

André votou em Shay

Tati Zaqui votou em Tiago

Lucas votou em Shay

Babi votou em Tiago

Rosi votou em Shay

Thomaz votou em Shay

Deborah votou em Tiago

Bia votou em Shay

Alex votou em Tiago

Iran votou em Tiago

Eita! A 14ª edição de A Fazenda vem sendo marcada por muita treta e punição.

Hoje foi a vez de Pétala e Bia Miranda causarem intriga na casa. Após o anúncio de uma dinâmica na parte da tarde, as peoas que estão na baia e proibidas de usarem o banheiro da sede, lavaram o cabelo na pia, causando punição para toda a casa.