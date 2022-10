A Fazenda 14: Deolane critica Pétala após punição: “Coisa de menina mimada”

Bia e Pétala lavam o cabelo na sede e a casa toda leva punição

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 22h13

Eita! A 14ª edição de A Fazenda vem sendo marcada por muita treta e punição.

Hoje foi a vez de Pétala e Bia Miranda causarem intriga na casa. Após o anúncio de uma dinâmica na parte da tarde, as peoas que estão na baia e proibidas de usarem o banheiro da sede, lavaram o cabelo na pia, causando punição para toda a casa.

Seus aliados no jogo, viram a cena e pediram para as duas participantes pararem de lavar o cabelo, mas elas ignoraram o pedido dos amigos. Irritados com a situação, Deolane Bezerra e Vini Buttel reclamaram com as participantes.

"Bagulhozinho de menina mimada, hein, Pétala? Não poder ir para a atividade com o cabelo sujo sabendo que não pode usar? Mimada, né? Mimada! Falta de respeito do c*ralho! A gente está batendo em uma pessoa e vem algum dos nossos, estão falando que não pode [fazer isso] e [você] continua! Ninguém tá no São Paulo Fashion Week aqui não, p*rra", disse a advogada.

O fazendeiro da semana, Vini, também perdeu a paciência e discutiu com a neta de Gretchen. "A gente falou que não podia e vocês cagaram. 'Ah já estamos aqui'. Nem deve discutir, porque está errada. Quando a gente está errada apenas escuta”.

Confira o momento:

Pétala e Bia que estão na baia lavaram o cabelo na sede, dando punição para a casa toda. #AFazendapic.twitter.com/skmD3SPb38 — Central Reality (@centralreality) October 4, 2022

"Baguizin de menina mimada, hein Pétala?" Deolane sobre a punição que Pétala e Bia deram na casa. #AFazendapic.twitter.com/vif2FD9Q4t — Central Reality (@centralreality) October 4, 2022

Uma briga generalizada marcou a tarde desta terça-feira (4) em A Fazenda 14. Lucas Santos e Pelé Milflows começaram a discussão e em pouco tempo, metade da casa já estava envolvida. No meio da confusão, Iran Malfitano reclamou das punições tomadas por Bia Miranda dentro do reality show e de seu jeito ríspido ao tratar os outros participantes.

Bia argumentou que se determinados peões levam punição, eles não são confrontados, mas a jovem sim. Ao explicar seu ponto de vista para Pétala Barreiros, o ator demonstrou vontade de bater na neta de Gretchen para ela aprender.