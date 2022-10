A Fazenda 14: Bia Miranda é a nova fazendeira da semana e está livre da eliminação

Vini Buttel, Tati Zaqui e Bárbara se enfrentam na eliminação

CARAS Digital Publicado em 12/10/2022, às 23h08

Em A Fazenda 14, Bia Miranda foi a grande campeã da Prova do Fazendeiro, que aconteceu nesta quarta-feira (12) e escapou da roça. A peoa levou a melhor na prova e venceu a disputa pelo chapéu, deixando Tati Zaqui e Bárbara para trás e se livrando da berlinda.

A dinâmica da semana foi de agilidade e estratégia, na primeira etapa da prova, as participantes disputaram pneus extras para a etapa final e Bia saiu na frente, com mais pneus que suas rivais. Para a segunda etapa da prova, as meninas precisavam acertar os pneus nos pinos que estavam no chão.

Com 3300 pontos, Bia Miranda se destacou e se sobressaiu no game, virando a nova fazendeira da semana.

A eliminação de amanhã (13), será disputada por Babi, Tati e Vini Buttel, que havia sido vetado da prova do fazendeiro.

Confira o momento da vitória:

Bia Miranda mostra pra que veio e conquista o chapéu de Fazendeira! #ProvaDoFazendeiropic.twitter.com/yXou5k2uJ0 — Central Reality (@centralreality) October 13, 2022

A formação da roça na noite de terça-feira (11), foi marcada por muita briga entre os participantes. A mudança de grupo de Thomaz Costa segue incomodando muito seus antigos aliados ao ponto de rolar ameaças.

Segundo o ator, no final da formação da roça, Deolane Bezerra chegou no seu ouvido e o ameaçou. Em conversa com Tati Zaqui, o peão disse: "Ainda veio me ameaçar, querer colocar irmão no meio. Pelo amor de Deus... Mas eu não sou filho de pai assustado não”.

Apesar de no momento da fala a advogada tampar seu microfone, na madrugada ela confessou para seus amigos o que falou ao ator. “Você é uma comédia. Na rua a gente conversa. A gente se tromba nas ruas do Tatuapé”, disse a advogada.