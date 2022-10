A Fazenda 14: “Veio me ameaçar”, Thomaz diz sobre Deolane

O ator afirma que a advogada o ameaçou após a formação da roça

A formação da roça na noite de terça-feira (11), foi marcada por muita briga entre os participantes. A mudança de grupo de Thomaz Costa segue incomodando muito seus antigos aliados ao ponto de rolar ameaças.

Segundo o ator, no final da formação da roça, Deolane Bezerra chegou no seu ouvido e o ameaçou. Em conversa com Tati Zaqui, o peão disse: "Ainda veio me ameaçar, querer colocar irmão no meio. Pelo amor de Deus... Mas eu não sou filho de pai assustado não”.

Apesar de no momento da fala a advogada tampar seu microfone, na madrugada ela confessou para seus amigos o que falou ao ator. “Você é uma comédia. Na rua a gente conversa. A gente se tromba nas ruas do Tatuapé”, disse a advogada.

A edição desta quarta-feira (12), exibiu o momento em que Thomaz disse que Deolane o ameaçou, mas sem mostrar o áudio. Segundo Adriane Galisteu, a fala foi tão pesada que eles não iriam colocar no ar. Na internet, muitos internautas criticaram a atitude da peoa.

Quero saber o que foi que a Deolane falou!!! #ProvaDoFazendeiropic.twitter.com/6CNjQpNkBQ — Central Reality (@centralreality) October 13, 2022

Em conversa nesta quarta-feira (12), Deborah Albuquerque comparou sua viral no jogo, Deolane Bezerra, com a grande vilã do Big Brother Brasil 21, Karol Conká.

No bate-papo com Kerline, Pelé, Alex e Ruivinha de Marte, a jornalista acredita que precisa cortar o mal pela raiz, referindo-se a saída da advogada de A Fazenda 14. “Vocês querem deixando ela mais tempo para pegar os soldados dela, eu não acho. Ela está manipulando uma galera, inclusive o Vini, ela alimenta o Vini”, explicou Deborah.