A Fazenda 14: Deborah compara Deolane com Karol Conká

Kerline concorda com Deborah sobre a comparação entre as duas

12/10/2022

Em conversa nesta quarta-feira (12), Deborah Albuquerque comparou sua viral no jogo, Deolane Bezerra, com a grande vilã do Big Brother Brasil 21, Karol Conká.

No bate-papo com Kerline, Pelé, Alex e Ruivinha de Marte, a jornalista acredita que precisa cortar o mal pela raiz, referindo-se a saída da advogada de A Fazenda 14. “Vocês querem deixando ela mais tempo para pegar os soldados dela, eu não acho. Ela está manipulando uma galera, inclusive o Vini, ela alimenta o Vini”, explicou Deborah.

Continuando sua teoria, Deborah a comparou com Karol Conká e perguntou para Kerline: “Não te lembra a Conká?”. A ex-BBB, que participou da mesma temporada que Karol, confirmou: “Eu vou ter que concordar, quase 100%”, disse Kerline.

Vale lembrar que a cantora Karol Conká saiu do Big Brother Brasil 21 totalmente cancela e com a maior rejeição já vista no reality, com 99,17% dos votos.

Confira a conversa:

Tudo pela fofoca? Para Pétala Barreiros parece que sim!

Na tarde desta quarta-feira (12), a influencer digital estava escondida ouvindo toda a conversa que estava acontecendo entre Iran Malfitano e Deborah Albuquerque na casa da árvore. Mas, a peoa ficou tanto tempo escutando que acabou deixando o laguinho das aves transbordar.

Durante o bate-papo, o ator e a jornalista estavam conversando sobre o grupo A da casa, principalmente, sobre Bia Miranda. Iran comentou estar incomodado com as falas que a jovem disse sobre ele ontem na formação da roça, Deborah concordou que Bia tirou de contexto a fala polêmica do ator sobre o estupro.