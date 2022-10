A Fazenda 14: Pétala recebe punição após escutar conversa escondida, confira:

Iran e Deborah conversavam sobre as atitudes de Bia Miranda

CARAS Digital Publicado em 12/10/2022, às 22h24

Tudo pela fofoca? Para Pétala Barreiros parece que sim!

Na tarde desta quarta-feira (12), a influencer digital estava escondida ouvindo toda a conversa que estava acontecendo entre Iran Malfitano e Deborah Albuquerque na casa da árvore. Mas, a peoa ficou tanto tempo escutando que acabou deixando o laguinho das aves transbordar.

Durante o bate-papo, o ator e a jornalista estavam conversando sobre o grupo A da casa, principalmente, sobre Bia Miranda. Iran comentou estar incomodado com as falas que a jovem disse sobre ele ontem na formação da roça, Deborah concordou que Bia tirou de contexto a fala polêmica do ator sobre o estupro.

Ao se defender, Iran disse para Deborah: “Eu sei ofender de uma forma incrível. As minhas palavras doem, eu já ouvi isso de pessoas muito próximas a mim: ‘Iran eu preferia que você tivesse me dado um tapa na cara do que falar o que você me falou”.

A conversa entre os participantes durou tanto tempo que Pétala teve tempo de chamar Bia na sede para escutar junto. Durante esse tempo, o laguinho das aves transbordou e a peoa recebeu punição.

Confira o momento:

O entretenimento da manhã elas estão entregando, isso ninguém pode negar. #AFazendapic.twitter.com/Irk1UQOa9H — Central Reality (@centralreality) October 12, 2022

Na formação da quarta roça de A Fazenda 14, que aconteceu nesta terça-feira (11), Bia Miranda recebeu a maior parte dos votos da casa e foi bastante criticada pelos participantes do reality show rural.

Denominada de mal-educada diversas vezes, Bia explicou que não recebeu educação pois foi abandonada e precisou parar a escola para trabalhar. Ao responder o voto de Bárbara Borges, a neta adotiva de Gretchen contou: “Fui abusada com 6 anos de idade, fui queimada por cigarro quando era criança”.