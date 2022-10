A Fazenda 14: Bia Miranda revela ter sofrido abuso aos 6 anos de idade

A neta de Gretchen explica os motivos de ser taxada como mal-educada

Na formação da quarta roça de A Fazenda 14, que aconteceu nesta terça-feira (11), Bia Miranda recebeu a maior parte dos votos da casa e foi bastante criticada pelos participantes do reality show rural.

Denominada de mal-educada diversas vezes, Bia explicou que não recebeu educação pois foi abandonada e precisou parar a escola para trabalhar. Ao responder o voto de Bárbara Borges, a neta adotiva de Gretchen contou: “Fui abusada com 6 anos de idade, fui queimada por cigarro quando era criança”.

Iran Malfitano foi outro peão que disparou seu votou em Bia Miranda, mas ela não ficou quieta e rebateu ao vivo uma fala polêmica que o ator disse essa semana. "Ele mesmo disse: 'Quando o estupro é inevitável, relaxa e goza'. Ele não tem lugar de fala para falar isso e nem para fazer piada. Eu já fui abusada, você já foi abusado, Iran?”.

O ator tentou se explicar, mas piorou a situação ao confirmar que bateria na boca de Bia caso fosse sua filha.

Eita! Está edição de A Fazenda vem sendo marcada por muita treta e desrespeito entre os participantes.

Confira:

Ao entrar para A Fazenda 14, Bia confessou ser fã da funkeira Tati Zaqui quando era mais nova, porém as coisas mudaram dentro da casa. Na votação, a cantora indicou Bia e disse: “Meu voto vai ser na Bia, por ser uma pessoa que eu já vi que é impossível ter alguma conexão com ela aqui dentro. Há uma semana atrás, ela veio até mim na festa, conversou comigo, achei que estava tudo bem, mas eu acho que é porque ela percebeu que o dela estava na reta. Ela continua do mesmo jeito, independente do que ela tenha passado na vida dela, ela é mal-educada sim, não tem respeito, cara fechada sempre”.