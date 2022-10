De fã a hater, Bia diz para Tati: “Sua época de famosa já passou faz tempo”

Bia Miranda foi a peoa mais votada da casa, com 9 indicações

Bia Miranda foi a protagonista da formação da roça desta terça-feira (11), com 9 votos, a neta de Gretchen foi a mais votada pela casa e ocupou o segundo local da roça.

Ao entrar para A Fazenda 14, Bia confessou ser fã da funkeira Tati Zaqui quando era mais nova, porém as coisas mudaram dentro da casa. Na votação, a cantora indicou Bia e disse: “Meu voto vai ser na Bia, por ser uma pessoa que eu já vi que é impossível ter alguma conexão com ela aqui dentro. Há uma semana atrás, ela veio até mim na festa, conversou comigo, achei que estava tudo bem, mas eu acho que é porque ela percebeu que o dela estava na reta. Ela continua do mesmo jeito, independente do que ela tenha passado na vida dela, ela é mal-educada sim, não tem respeito, cara fechada sempre”.

A jovem não deixou passar batido as palavras de Tati e disse que a época de famosa da peoa já passou faz tempo.

“Eu era sua fã sim, eu dançava suas músicas quando era criança, sua época de famosa já passou faz tempo. Só que eu te conheci aqui dentro e vi que você não é nada do que eu pensava lá fora”, respondeu Bia.

Confira o bate-boca entre as peoas:

Na noite desta terça-feira (11), o público de A Fazenda 14 conferiu a formação da nova roça da temporada. A dinâmica terminou com a indicação de Vini Buttel, Bia Miranda, Babi e Tati Zaqui para a berlinda da semana.

Para começar a noite, Pelé Milflows, que ganhou a prova de fogo, abriu o lampião do poder e escolheu ficar com o poder amarelo. Assim, ele entregou o poder vermelho para o Kerline, onde a peoa pode escolher uma pessoa da baia para ser votada. A ex-BBB escolheu Deolane Bezerra.