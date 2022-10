A Fazenda 14: Tiago Ramos se acidenta em dinâmica e precisa de atendimento

O modelo caiu do touro mecânico em dinâmica e bateu a cabeça

17/10/2022

Um acidente em A Fazenda 14 marcou a tarde desta segunda-feira (17). Durante uma brincadeira do programa com touro mecânico, Tiago Ramos se acidentou e bateu a cabeça. O peão estava em cima do animal de brinquedo quando se desequilibrou, bateu a cabeça em um dos chifres do animal e caiu no chão.

Ao cair, o ex-namorado da mãe de Neymar começou a gritar e deixou seus amigos de reality show preocupados com a sua situação. A produção de A Fazenda 14 logo prestou atendimento médico ao peão.

Um tempo depois, o modelo voltou a aparecer nas câmeras do PlayPlus mostrando que estava bem e segurando o saco com gelo na cabeça.

A situação foi comentada pela assessoria de Tiago Ramos que afirmaram que o peão está bem.

Thomaz Costa vem sofrendo muito com a pressão do confinamento do reality show rural A Fazenda 14. Recentemente, o ator vem dizendo que quer ser eliminado, e isso acabou deixando Shayan Haghbin irritado. Cansado da atitude do companheiro, o iraniano acha que ele só quer chamar a atenção de seus colegas e do público.

Enquanto conversava com seu grupo de aliados, Shay deu sua opinião sobre o jeito como Thomaz leva as coisas. “Você não está vendo o que ele está falando? ‘Já pedi mil vezes [para ser eliminado]’”, disse Iran Malfitano. “Mas ele não está querendo ir para a roça pela baia também. É isso que não bate”, comentou Deborah Albuquerque.