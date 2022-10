A Fazenda 14: Shayan Haghbin perde a paciência com Thomaz Costa durante conversa

Shayan Haghbin reclama de comportamento de Thomaz Costa durante o reality show rural

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 20h28

Thomaz Costa vem sofrendo muito com a pressão do confinamento do reality show rural A Fazenda 14. Recentemente, o ator vem dizendo que quer ser eliminado, e isso acabou deixando Shayan Haghbin irritado. Cansado da atitude do companheiro, o iraniano acha que ele só quer chamar a atenção de seus colegas e do público.

Enquanto conversava com seu grupo de aliados, Shay deu sua opinião sobre o jeito como Thomaz leva as coisas. “Você não está vendo o que ele está falando? ‘Já pedi mil vezes [para ser eliminado]’”, disse Iran Malfitano. “Mas ele não está querendo ir para a roça pela baia também. É isso que não bate”, comentou Deborah Albuquerque.

Porém, Kerline defendeu o ex-Carrossel. “Ai, gente, mas aí vai ser mais uma semana o menino sofrendo, chorando, querendo ir embora”, disse. “Vai lá e bate o sino”, exclamou Shay. “Ai, gente, mas isso de ‘vai lá e bate o sino’, caramba”, reclamou Bárbara Borges.

“Mas ele quer ser eliminado pela roça, ele não quer bater o sino”, rebateu a ex-BBB. “Ele está querendo fazer isso para chamar a atenção. Pelo amor de Deus, eu cansei de falar isso”, continuou Shay.

Veja a conversa dos peões e a fala de Shayan:

O Grupo B tá debatendo sobre o Thomaz. O Thomaz quer ir pra roça pelo resta um e não pela baia. Shay disse que se ele quiser sair bate o sino. Kerline defendeu falando que ele quer sair pela roça.

Shay disse que ele quer chamar atenção.#AFazendapic.twitter.com/znX6mfR0CX — Central Reality (@centralreality) October 17, 2022

Thomaz Costa chorou na semana passada

Durante uma conversa com alguns peões, o ator Thomaz Costa (22) decidiu abrir seu coração sobre as coisas que estão incomodando dentro do confinamento do reality show rural A Fazenda 14.

Frequentemente atacado pelos rivais, chegando a receber ameaças de Deolane por ter trocado de grupo, Thomaz não está se sentindo confortável. “Eles estragaram o jogo… Se eu for pra uma roça eu não consigo olhar para aquela câmera e dizer de coração que eu quero ficar, porque eu não quero”, disse durante conversa com Pelé Milflows, Babi, Alex, Kerline e Tati Zaqui.