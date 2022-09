A Fazenda 14: Tati Zaqui diz que amizade com peoa acabou

Durante conversa com outras peoas, Tati Zaqui disse que amizade com participante não tem mais volta

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 22h46

Nesta segunda-feira, 26, o reality show rural A Fazenda 14 continua no clima de confusões e intrigas. Durante uma conversa com outras peoas, a cantora de funk Tati Zaqui aproveitou para falar sobre sua briga com a influenciadora Ingrid Ohara, comentando que a amizade entre as duas, para ela, acabou.

Deborah, que fazia parte da conversa, disse confusa: “Tô sem entender até agora”, querendo que a amiga explicasse. “Na hora de colocar no c* de alguém, veio pro meu. Todo mundo fez o bagulho, mas na hora veio pro meu. Eu não sou assim. Não vou, não quero, não tenho a menor vontade. Não é o jogo, é razão, me sinto 100% na minha razão. Não é assim, ela não pode falar o que ela quer e depois achar que vai ficar tudo bem. Tá maluca. Não quero. Achei falsa. Muito falsa”, contou a Tati Zaqui.

A briga entre Tati e Ingrid começou no domingo, 25, quando a cantora colocou a influenciadora como “Não tem como defender”, durante uma dinâmica no programa “Hora do Faro". Tati fez isso após Ingrid afirmar que se sentiu pressionada pela artista, que considerava como amiga.

“A gente não é amiga então? Bom saber”, disse ela. “Pra mim, não, você disse que se sentiu pressionada por mim e eu nunca te pressionei”, rebateu Tati. “Me senti pressionada, não só com palavras, às vezes é um olhar”, conclui Ingrid.

Tati Zaqui briga com Tiago Ramos: ‘Você não é homem?’

Durante briga, Tati Zaqui pediu para Tiago falar mais alto ao ouvi-lo resmungar pela casa. “Fala olhando para cá, bebê. Eu estou do seu lado”, disparou. “Eu voltei, você tem que aceitar”, reclamou o modelo. “Parece que você está incomodada, você falou no ao vivo. Quando você não está no ao vivo, você não abre a boca”, completou.

“Fica ‘pipipipi’. Eu estou do seu lado car*lho. Você não é homem não?”, exclamou Tati Zaqui. "Não sou, não, eu sou o quê? Você é o quê?", rebateu o peão. "Eu sou a mina que você manda direct", exclamou a cantora. "O que tem a ver mandar direct? Se for por isso, o tanto de gente que me manda direct...", disse Tiago.

Então, Tati aproveitou para cutucar Tiago, sugerindo que ele teria se tornado reconhecido por ter se escorado em outra pessoa. Os internautas entenderam que ela se referia a Nadine Santos, ex do modelo e mãe do jogador de futebol Neymar. “Eu tenho dez anos de carreira e sem ter que usar ninguém”. “E eu usei quem? Fala! Fala! Eu usei quem? Beijos para você”, exclamou o peão.