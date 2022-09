A Fazenda 14: Tati Zaqui briga com Tiago Ramos: ‘Você não é homem?’

Cantora Tati Zaqui discute com o modelo Tiago Ramos e diz que ele enviou mensagens para ela antes do confinamento

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 20h00

Na noite desta sexta-feira, 23, a cantora de funk Tati Zaqui (28) e o modelo Tiago Ramos (25) brigaram dentro do reality show rural A Fazenda 14. A funkeira disse que teria recebido um direct do ex-padrasto de Neymar, antes mesmo de ser escalada para o programa.

A peoa pediu para Tiago falar mais alto ao ouvi-lo resmungar pela sede do reality. “Fala olhando para cá, bebê. Eu estou do seu lado”, disparou. “Eu voltei [da roça], você tem que aceitar”, reclamou o modelo. “Parece que você está incomodada, você falou no ao vivo. Quando você não está no ao vivo, você não abre a boca”, completou.

“Fica ‘pipipipi’. Eu estou do seu lado car*lho. Você não é homem não?”, exclamou Tati Zaqui. "Não sou, não, eu sou o quê? Você é o quê?", rebateu o modelo. "Eu sou a mina que você manda direct", respondeu a funkeira. "O que tem a ver mandar direct? Se for por isso, o tanto de gente que me manda direct...", disse Tiago.

Então, Tati aproveitou para cutucar Tiago, sugerindo que ele teria se tornado reconhecido por ter se escorado em outra pessoa. Os internautas entenderam que ela se referia a Nadine Santos, ex do modelo e mãe do jogador de futebol Neymar. “Eu tenho dez anos de carreira e sem ter que usar ninguém”.

“E eu usei quem? Fala! Fala! Eu usei quem? Beijos para você”, exclamou o peão.

Confira alguns momentos da discussão entre Tati Zaqui e Tiago Ramos:

A treta entre Tiago e Tati foi por causa de direct. #AFazenda

pic.twitter.com/aLSFW0dGwv — Central Reality 🐮 #AFazenda14 (@centralreality) September 23, 2022



Tati Zaqui e Kerline Cardoso teriam se beijado, mas a Record TV não mostrou

Tati Zaqui e Kerline Cardoso estavam conversando com outros peões quando a funkeira e a ex-BBB soltaram uma bomba que deixou os internautas eufóricos.

A funkeira falou: “Ela só quer me usar, viu Brasil?”, e Kerline respondeu: “Será que passaram?”. As peoas chegaram a conclusão de que se fosse um beijo hétero, a Record TV teria mostrado. A conversa entre as duas fez com que os internautas levantassem a hipótese de que elas teriam se beijado em algum momento, mas que a emissora não teria transmitido.

As suspeitas de que as amigas ficariam começaram quando Deolane Bezerra contou para Pétala, durante a primeira festa, que ambas teriam combinado antes do confinamento. "Vão se pegar, antes de vir para cá, eu já sabia de tudo”, disse a advogada.