A Fazenda 14: Eita! 'Record TV' não exibe beijo entre as peoas Tati Zaqui e Kerline

Na tarde desta quinta-feira (22), rolou uma conversa reveladora entre os peões e os internautas já foram a loucura imaginando se rolou ou não beijo entre as amigas Tati Zaqui e Kerline Cardoso.

No bate-papo na casa da árvore, a funkeira acompanhada de Ruivinha de Marte, Kerline, Ingrid Ohara e Alex Gallete, disse: “Ela só quer me usar, viu Brasil?”, a frase foi o ponto inicial para o assunto. A ex-BBB perguntou: “Será que eles passaram?”, após o comentário, as duas amigas chegaram à conclusão de que caso fosse um beijo hétero a Record TV transmitiria.

Na primeira festa da edição de A Fazenda 14, a advogada Deolane Bezerra diz já saber que Tati Zaqui e Kerline iriam ficar dentro da casa. "Vão se pegar, antes de vir para cá, eu já sabia de tudo”, contou para Pétala Barreiros, dando a entender que as participantes combinaram antes de entrarem para o reality.

A primeira festa de A Fazenda 14 trouxe muita briga para dentro da casa, mas também muitos shippers pela internet. Desde o começo do reality, a cantora Tati Zaqui e a ex-BBB Kerline são inseparáveis. Durante a festa, as amigas protagonizaram momentos fofos ao cantarem uma para a outra e os internautas estão especulando um futuro casal.

