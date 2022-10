A Fazenda 14: Quem deve continuar no jogo: Babi, Pétala ou Vini?

Pelé Milflows venceu a prova do fazendeiro e se livrou da roça da semana

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 00h38

A sexta roça de A Fazenda 14 está formada entre Bárbara Borges, Pétala Barreiros e Vini Buttel. Após uma intensa prova do fazendeiro de agilidade e pontaria, onde os peões precisavam acertar as bolas na cesta, o rapper Pelé Milflows foi campeão ao fazer 2600 pontos.

Babi foi a primeira a ser eliminada da dinâmica por acertar poucas bolas e conseguir apenas 700 pontos. Já Pétala, ficou em segundo lugar com 2200 pontos. Vini foi vetado e não pode fazer a prova do fazendeiro.

Confira o pedido de cada peão para continuar no reality show rural:

“Eu peço, por favor, que todos se unam, minha torcida! Votem muito! Eu tô amando estar na Fazenda” 🤩 #ProvaDoFazendeiropic.twitter.com/ygksq1e8Qt — A Fazenda (@afazendarecord) October 27, 2022

“Quero muito chegar na final! Votem muito pra eu ficar" 🤩#ProvaDoFazendeiropic.twitter.com/bSrQ9PIkqE — A Fazenda (@afazendarecord) October 27, 2022

“Eu peço demais o seu voto para que eu continue a viver isso, a compartilhar essa experiência que é estar na Fazenda!” 🤩 #ProvaDoFazendeiropic.twitter.com/M7hwdN3SGl — A Fazenda (@afazendarecord) October 27, 2022

A eliminação de um dos três participantes ocorre nesta quinta-feira (27) e para votar em quem deve ficar, acesse o site de A Fazenda.

Fazendeiro novo na área! Pelé Milflows foi o grande campeão da prova do fazendeiro que aconteceu na noite desta quarta-feira (26). O rapper disputou a dinâmica contra Bárbara Borges e Pétala Barreiros.

A prova de agilidade e pontaria foi dividida em duas partes. Na primeira etapa os participantes ficaram pendurados e precisavam pegar o maior número de bolas na piscina, cada tipo de bola tinha uma pontuação diferente. Na parte final, era necessário acertas as bolas na cesta e fazer o máximo de pontos possíveis.

Com 2600 pontos, Pelé Milflows foi o grande campeão e novo dono do chapéu do fazendeiro. Pétala ficou em segundo lugar com 2200 pontos e Babi fez apenas 700 pontos.