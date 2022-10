A Fazenda 14: Pelé Milflows vence a prova do fazendeiro e se livra da roça da semana

Babi, Pétala e Vini se enfrentam na roça desta quinta-feira

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 00h13

Fazendeiro novo na área! Pelé Milflows foi o grande campeão da prova do fazendeiro que aconteceu na noite desta quarta-feira (26). O rapper disputou a dinâmica contra Bárbara Borges e Pétala Barreiros.

A prova de agilidade e pontaria foi dividida em duas partes. Na primeira etapa os participantes ficaram pendurados e precisavam pegar o maior número de bolas na piscina, cada tipo de bola tinha uma pontuação diferente. Na parte final, era necessário acertas as bolas na cesta e fazer o máximo de pontos possíveis.

Com 2600 pontos, Pelé Milflows foi o grande campeão e novo dono do chapéu do fazendeiro. Pétala ficou em segundo lugar com 2200 pontos e Babi fez apenas 700 pontos.

Confira a vitória de Pelé e a volta do peão para a sede:

E PELÉ LEVA O CHAPÉU DO FAZENDEIROOO 🤠🔥 #ProvaDoFazendeiropic.twitter.com/tvKBWl5S9K — A Fazenda (@afazendarecord) October 27, 2022

Logo que começou A Fazenda 14 nesta quarta-feira (26), Adriane Galisteu desmentiu as acusações feitas pela equipe e fãs de Pétala Barreiros ao longo do dia. Segundo eles, Kerline Cardoso conversou e passou sinais para Alex na formação da roça de ontem, os sinais eram dicas referentes ao poder do lampião, prática proibida segundo as regras do programa.

Porém, a acusação foi desmentida ao vivo. Segundo a apresentadora, o momento onde a equipe de Pétala acusou Kerline de fazer sinais para Alex, foi antes de começar a votação da casa e da própria ex-BBB pegar os poderes.