A Fazenda 14: Galisteu desmente acusação feita por equipe de Pétala contra Kerline

´Record TV´ afirma que Kerline não passou sinais durante a votação

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 22h56

Logo que começou A Fazenda 14 nesta quarta-feira (26), Adriane Galisteu desmentiu as acusações feitas pela equipe e fãs de Pétala Barreiros ao longo do dia. Segundo eles, Kerline Cardoso conversou e passou sinais para Alex na formação da roça de ontem, os sinais eram dicas referentes ao poder do lampião, prática proibida segundo as regras do programa.

Porém, a acusação foi desmentida ao vivo. Segundo a apresentadora, o momento onde a equipe de Pétala acusou Kerline de fazer sinais para Alex, foi antes de começar a votação da casa e da própria ex-BBB pegar os poderes.

⚠ Recadinho da @GalisteuOficial: Não aconteceu comunicação da Kerline para o Alex. Eles conversaram antes dela acessar os poderes do Lampião 🔥 #ProvaDoFazendeiropic.twitter.com/opoV82NTsO — A Fazenda (@afazendarecord) October 27, 2022

Galisteu afirmou que a produção do reality show rural sempre fica atenta aos participantes, para não ocorrer esse tipo de troca de informações.

A formação da roça do reality show rural A Fazenda 14 nesta terça-feira, 25, deu o que falar! A equipe da peoa Pétala Barreiros está acusando Kerline Cardoso de ter trapaceado, mostrando um vídeo no qual a ex-BBB teria supostamente feito um sinal, avisando seus aliados sobre o poder do lampião que ela teria ganho.

Kerline, dona do lampião, ganhou imunidade ao pegar o pergaminho preto, dando o outro para Pétala. No segundo, o poder escolhido pelo público colocava o detentor dele no terceiro banquinho da roça, ao invés de ser alguém puxado na baia.