A Fazenda 14: Quanto a Record cobra de quem toca o sino e desiste do reality?

Alguns peões em A Fazenda 14 têm falado sobre desistir do programa; veja a quantia que eles ficam devendo à emissora

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 16h52

Desejando muito sair nas últimas semanas do reality show rural A Fazenda 14, Thomaz Costa prometeu que irá bater o sino para desistir da disputa caso não seja eliminado na quinta-feira, 19. O que muitos não entendem é a espera do ator pela formação da roça, pois tocar o sino se enquadra em quebra de contrato com a Record, levando à perda de dinheiro do participante.

De acordo com o site Notícias da TV, os participantes do programa receberam em torno de R$80 mil para entrar dentro do confinamento em Itapecerica da Serra e disputar o grande prêmio de R$1,5 milhão.

Porém, quem desiste e toca o sino para sair antecipadamente do programa, precisa arcar com a multa que é equivalente ao valor do contrato assinado para entrar na casa, ou seja, R$80 mil.

"Na hipótese da desistência durante a participação do programa, o contrato será considerado automaticamente rescindido, ficando neste caso a contratada [participante] obrigada a devolver todos os valores que tiver feito jus. São eles: remuneração; prêmios; valores oriundos de merchandising e eventuais premiações, dentre outros, bem como arcar com multa rescisória no valor correspondente ao valor total do contrato, sem prejuízo de apuração de eventuais perdas e danos causados”, dizia o documento de 2020 do programa.

Por que a Record não expulsou Bia Miranda?

Após uma suposta agressão de Bia Miranda contra Thomaz Costa, o público exigiu que a neta de Gretchen fosse expulsa. Entretanto, Adriane Galisteu explicou o motivo dela ainda continuar no programa.

"Eu vou explicar porque não vamos expulsar a Bia, dois assuntos que vocês estão falando a beça. Dá uma olhada nessas imagens". A apresentadora então mostrou imagens de outras temporadas como o encontrão de Andressa Urahch e Denise em "A Fazenda 6", Rico e Dinho em "A Fazenda 13" e Alex e Vini na atual temporada.

"Vocês viram aí. Cenas dessa e de outras temporadas. Tivemos muitas situações como essa, essas encontradas como a da Bia. Já rolaram antes e nunca foram motivo de expulsão. Então para explicar isso e outros temas que estão rolando, melhor eu ir para a sede."