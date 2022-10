A Fazenda 2022: Por que a Record não expulsou Bia Miranda?

A TV Record explicou o porquê da decisão de não expulsar Bia Miranda do reality A Fazenda 2022

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 10h39

Adriane Galisteu (49) explicou ao público porque Bia Miranda (18) não foi expulsa de A Fazenda 2022, da TV Record. O público havia pedido a eliminação da participante após uma suposta agressão a Thomaz Costa (22), outro participante do programa.

Adriane se posicionou: "Eu vou explicar porque não vamos expulsar a Bia, dois assuntos que vocês estão falando a beça. Dá uma olhada nessas imagens". A apresentadora então mostrou diversas imagens de outras temporadas do programa como o encontrão de Andressa Urahch e Denise em "A Fazenda 6", Rico e Dinho em "A Fazenda 13" e Alex e Vini na atual temporada.

Ela então explicou que o comportamento de Bia já é algo recorrente de outras temporadas:

"Vocês viram aí. Cenas dessa e de outras temporadas. Tivemos muitas situações como essa, essas encontradas como a da Bia. Já rolaram antes e nunca foram motivo de expulsão. Então para explicar isso e outros temas que estão rolando, melhor eu ir para a sede."

Adriane ainda explicou sobre o cancelamento da última festa de A Fazenda

Adriane explicou também o motivo do cancelamento da festa em um vídeo publicado no Twitter oficial do reality, confira!