A Fazenda 14: punição cria caos entre Deolane Bezerra e Pelé Milflows

Deolane Bezerra e Pelé Milflows discutem e geram caos dentro da sede do reality show rural

CARAS Digital Publicado em 30/10/2022, às 13h15

Quem pensa que domingo é dia de descanso, os participantes de A Fazenda 14 não concordam! Neste domingo, 30, Deolane Bezerra e Pelé Milflows protagonizaram uma discussão sobre infrações às regras dentro do confinamento, gerando um caos na sede de Itapecerica da Serra.

Tudo começou quando os peões não obedeceram o sinal que indica a realização das atividades com os animais. Então, acabaram sendo punidos e ficando sem pão, sal e azeitona. O grupo de Deolane culpou o fazendeiro da semana pela infração, visto que ele não acordou os integrantes da baia.

Pelé acusou Bia Miranda de não fazer nada quando foi fazendeira, o que foi o ponto de partida de um grande caos dentro da casa, gerando uma briga generalizada entre o grupo A e o grupo B.

Logo depois, Deolane entrou na casa e foi confrontar o rapper: "No dia que reclamei da punição da Kerline foi porque ela mentiu. Ela falou que foram os meninos da baia, não que ela não acordou". "Você gritou que a função do fazendeiro é acordar você", rebateu Pelé, e Deolane disse que isso também era uma das funções do líder do programa. O músico discordou do argumento da advogada, e a discussão prosseguiu.

Deolane chamou Pelé de “vitimista”, o que incomodou o rapper: "Minha mãe não é como você, que tem estudo e não sabe usar o plural em uma frase. Será que você comprou seu diploma?". "Para falar com vocês, tem que ser assim, meu amor! Para vocês entenderem. Comprei, lá no mesmo lugar que sua mãe se formou”, disse a advogada, saindo da sede.

Pelé, foi atrás, pois não queria dar um fim à discussão. "Eu não tenho medo de você", disparou o cantor, e a influenciadora debochou: "Acredita que eu também não tenho medo de você", retrucou.

Ainda não satisfeito, Pelé voltou para a sede para brigar com Bia Miranda. Com muitos gritos, a neta de Gretchen disse: "Quando eu conto a minha história, você julga. O seu grupinho julga", batendo palmas e confrontando o fazendeiro.

Mais cedo, Deolane já foi alvo de problemas com o grupo do fazendeiro. Deborah Albuquerque criou uma paródia para detonar a advogada, a chamando de “mulher bafão”, ao som de “Complicada e Perfeitinha”, da banda Raimundos.

Veja a discussão que instaurou o caos neste domingo na sede de A Fazenda 14:

