A Fazenda 14: Deborah Albuquerque cria paródia para detonar Deolane Bezerra

Para se vingar das atitudes da advogada, Deborah Albuquerque cria música falando mal de Deolane Bezerra

CARAS Digital Publicado em 30/10/2022, às 09h36

Neste sábado, 29, Deborah Albuquerque decidiu atacar Deolane Bezerra, se vingando das atitudes da advogada. Junto de seus aliados, a ruiva fez uma paródia de uma música para criticar sua rival dentro do confinamento do reality show rural A Fazenda 14.

Animados enquanto estavam no rancho do fazendeiro, Alex Gallete, Iran Malfitano e Pelé Milflows ajudaram a ruiva a pensar em uma versão de “Complicada e Perfeitinha”, da banda Raimundos. “É a mulher bafão”, disparou Deborah, relembrando as tantas vezes em que criticou sua inimiga de confinamento sobre sua higiene.

Depois de cantarem, aproveitaram para detonar ainda mais Deolane, falando sobre seu vocabulário. "Sinceramente, não sei se vocês perceberam isso, mas uma advogada errar português como ela erra. Ela não coloca plural, gente. Pelo amor de Deus. Os advogados têm o dom da fala, da escrita”, avaliou Iran Malfitano. “Ela tem o dom do palavrão”, acrescentou Deborah. “Eu acho que eu falo melhor que ela”, completou Pelé. “Ela tem o dom do palavrão”, concordou Alex.

Veja o momento em que o Grupo B se junta com Deborah para criar uma música para detonar Deolane:

Reality deixa vazar áudio na sede: “Maiores baba ovos da Deolane”

Na tarde desta sexta-feira (28), os peões de A Fazenda 14 estavam reunidos na sala esperando a gravação do programa A Hora do Faro, quando um áudio de fora foi vazado para os participantes. No áudio foi possível escutar uma pergunta do jornalista Chico Barney para Vini Buttel, último eliminado do programa, que estava participando da máquina da verdade, quadro do programa.

"O Grupo B e parte relevante da sociedade civil, considerava você um dos maiores baba ovos da Deolane, a minha questão para o senhor agora com a máquina”, disse a voz de Chico Barney, provavelmente, a produção do programa percebeu a falha e cortou o áudio.