A Fazenda 14: Pétala Barreiros tem sonho premonitório e deixa peões intrigados

Pétala Barreiros diz ter recebido aviso durante sonho e deixa peões chocados com revelação misteriosa

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 20h54

A peoa Pétala Barreiros revelou nesta segunda-feira, 7, no reality show rural A Fazenda 14, para os peões aliados de que teria sido avisada em um sonho sobre o resultado das eleições presidenciais, que aconteceram no domingo, 30.

Sem mencionar nenhum nome, ela revelou que sonhou com quem teria ganho a disputa, que no caso, foi vencida por Luiz Inácio Lula da Silva, que vem para seu terceiro mandato no comando do país, ganhando de Jair Messias Bolsonaro, que tentava a reeleição.

Tudo começou quando, em uma conversa entre Deolane Bezerra, Moranguinho, Bia Miranda e Pétala, a advogada disse: “Eu vou querer saber primeiro quem é o presidente”, declaradamente petista, a loira se mostra há um tempo ansiosa pela resposta.

“Ah, eu sonhei quem era o presidente, nesse sonho [que eu tive]”, comentou Pétala Barreiros. Bia pegou, logo em seguida, o que parecia uma plaquinha onde estava escrita a palavra “linguiça”, mostrando para a influenciadora. Porém, a Record cortou a cena.

Os internautas, então, começaram a achar suspeito e formar teorias. Uma seria sobre a tentativa de Bia Miranda de descobrir o que ela teria sonhado e qual seria o presidente. Alguns ainda acharam que Pétala estaria recebendo informações privilegiadas da emissora.

"Gente, vocês acreditam que a Pétala disse que sonhou com novo presidente? Carelli, para cima do público? Não somos otários", reclamou uma internauta. "Supernatural [risos], a cara da Moranguinho já diz tudo", ironizou outra.

Veja o momento em que Pétala fala que sonhou com quem é o novo presidente do Brasil:

Pétala através de um sonho já sabe quem é o PRESIDENTE!



Toma vergonha @rocarellipic.twitter.com/r29WSdHiot — 𝓔𝓾 ✍️ (@Eu_simplesment) November 7, 2022

Entrada de Deolane no reality 'A Fazenda'

Advogada com escritório de direito, antes de entrar no reality Deolane falou sobre seus motivos para querer ser confinada. “Eu quis entrar em A Fazenda pelo motivo que todo mundo quer e talvez não fale: pela visibilidade. Para as pessoas conhecerem a verdadeira Deolane. Eu sou muito julgada e espero passar uma boa imagem”, desabafou.