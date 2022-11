A Fazenda 14: Pétala acusa grupo B de rasgar os sacos de lixo de propósito

A influenciadora acredita que a ação veio do grupo B da casa, até o momento o programa não mostrou a cena

Pétala Barreiros acusou os participantes do grupo B de A Fazenda 14 de rasgarem de propósito os sacos de lixo que ela havia separado. A digital influencer nesta semana tem a tarefa de separar o lixo da casa e colocar na reciclagem, mas segundo suas falas, ela foi ao banheiro e percebeu que os dois lixos estavam rasgados em baixo.

“Eu não separo toda noite o lixo bonitinho? Então amiga, rasgaram o lixo por baixo, para eu pegar o lixo e cair. De madrugada eu fui a última a dormir, fui lá no banheiro e olhei um rasgadinho, falei ‘nossa o lixo rasgou, não é possível’, quando fui ver estava rasgado e o outro rasgado”, contou a peoa para seus aliados.

Moranguinho ao ouvir a revelação, ficou chocada com a possível atitude do grupo B e Iran Malfitano, que estava presente no momento da conversa, contou que jamais faria isso. Até o momento, a produção do reality show rural não mostrou a cena do lixo sendo rasgado.

Confira a conversa:

Pétela dizendo que rasgaram o fundo do saco de lixo de propósito pra quando ela fosse pegar, caísse tudo no chão. #AFazendapic.twitter.com/wMpeKNEiXs — Central Reality (@centralreality) November 2, 2022

Bia Miranda venceu a Prova do Fazendeiro desta quarta-feira (2) e está livre da eliminação que acontece amanhã. A neta de Gretchen disputou a dinâmica contra Deolane Bezerra e Lucas Santos, que enfrentam a escolha do público junto com Iran Malfitano, que foi vetado da prova.

Na dinâmica de sorte e estratégia, os peões precisavam escolher 4 caixas vermelhas que possuíam bolas dentro e 2 roxas que tinham comandos especiais, onde os peões ganhavam mais bolinhas e podiam doar outras, o peão que tivesse mais bolas no final do jogo se tornava o fazendeiro da semana.