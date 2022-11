A Fazenda 14: Pela segunda vez, Bia Miranda é a fazendeira da semana

Lucas, Deolane e Iran se enfrentam na eliminação desta quinta-feira

CARAS Digital Publicado em 02/11/2022, às 23h39

Bia Miranda venceu a Prova do Fazendeiro desta quarta-feira (2) e está livre da eliminação que acontece amanhã. A neta de Gretchen disputou a dinâmica contra Deolane Bezerra e Lucas Santos, que enfrentam a escolha do público junto com Iran Malfitano, que foi vetado da prova.

Na dinâmica de sorte e estratégia, os peões precisavam escolher 4 caixas vermelhas que possuíam bolas dentro e 2 roxas que tinham comandos especiais, onde os peões ganhavam mais bolinhas e podiam doar outras, o peão que tivesse mais bolas no final do jogo se tornava o fazendeiro da semana.

Com 82 bolinhas, Bia ganhou a disputa e se tornou a dona do chapéu do fazendeiro. Na volta para a sede de A Fazenda 14, o grupo B não se levantou para parabenizar a jovem pela vitória.

Veja o momento na vitória de Bia:

E COM 82 BOLINHAS SOMADAS... BIA É A NOVA FAZENDEIRA 🥳 #ProvaDoFazendeiropic.twitter.com/tftWmV4Dfh — A Fazenda (@afazendarecord) November 3, 2022

Vamos acompanhar o retorno dos peões para a Sede 😂 #ProvaDoFazendeiropic.twitter.com/qBL3VZA9jO — A Fazenda (@afazendarecord) November 3, 2022

Deolane Bezerra comemorou mais um ano de vida nesta terça-feira (1), seus aliados no jogo fizeram um bolo de aniversário para comemorar e cantar parabéns para a advogada, entre os participantes do grupo A.

Mas, na tarde desta quarta-feira (2) Kerline Cardoso, Alex Gallete e Pelé Milflows comeram o bolo da doutora escondidos na dispensa. Internautas no Twitter criticaram a atitude dos peões do grupo B, alegando ser falta de respeito e o fato deles passarem o dia todo falando mal de Deolane.

“Depois se fazem de santo, comer o bolo que fizeram pra ela, sendo que passa o dia todo falando mal da Deolane, esse grupo B não tem e vergonha na cara”, postou uma internauta.