A Fazenda 14: Pelé, Tati Zaqui e Deborah vencem prova especial de A Fazenda 14

Eliminados voltam ao programa para dinâmica especial e time de Pelé MilFlows é o vencedor

Na reta final do programa, os participantes eliminados de A Fazenda 14 voltaram ao jogo para uma prova especial, que foi ao ar na noite deste domingo (11). O time composto pelo peão Pelé MilFlows e as eliminadas Tati Zaqui e Deborah Albuquerque foi campeão, levando mais dinheiro para casa.

Na dinâmica, os 5 membros do reality show: Pelé, Babi, Bia Miranda, Iran e André formavam um time e escolhiam mais um ex-peão para fazer parte do e o segundo era sorteado, formando trios.

Dividido em três etapas, a prova especial era de habilidade e rapidez. Os peões precisavam passar objetivos por uma cerca, depois acertar a bolinha no buraco e por fim, acertar a bola o mais longe, tudo isso no menor tempo possível.

O trio formado por Pelé, Tati e Deborah realizou as etapas em menos tempo e conquistou o prêmio de primeiro lugar.

Ingrid Ohara não participou da dinâmica porque testou positivo para Covid-19 e Vini Buttel ficou de fora após passar informações externas e ser retirado do programa. Outros ex-participantes que também não estavam presentes foram Tiago e Shayam, expulsos de A Fazenda 14 após um episódio de agressão, e Deolane Bezerra e Pétala Barreiros que pediram para sair do programa.

Veja a vitória de Pelé:

Eliminada de A Fazenda 14, Moranguinho entregou plaquinhas com adjetivos para os membros do reality show rural, durante a dinâmica do programa Hora do Faro. Por conta de ver alguns vídeos e ficar sabendo algumas informações externas, a dançarina mudou sua visão de jogo.

Por isso, os 5 peões confinados ficaram surpresos com as placas recebidas pela eliminada e perceberam que algo tinha mudado aqui fora.