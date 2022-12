A Fazenda 14: Peões ficam chocados com as placas dadas por Moranguinho: “Eita!”

No programa ‘Hora do Faro’, Moranguinho responde às perguntas dos jornalistas e distribuiu placas aos peões confinados

Eliminada de A Fazenda 14, Moranguinho entregou plaquinhas com adjetivos para os membros do reality show rural, durante a dinâmica do programa Hora do Faro. Por conta de ver alguns vídeos e ficar sabendo algumas informações externas, a dançarina mudou sua visão de jogo.

Por isso, os 5 peões confinados ficaram surpresos com as placas recebidas pela eliminada e perceberam que algo tinha mudado aqui fora.

Para André Marinho, participante que Moranguinho foi aliada até o final do programa, mas depois se desentendeu e quando viu os vídeos aqui fora, percebeu que tinha errado e disse estar arrependida. A mulher de Naldo deu as placas: verdadeiro, inteligente, amigo, confiável, bom caráter e justo.

Iran Malfitano, peão que a dançarina teve diversos embates, recebeu as plaquinhas: prestativo, amigo, bom caráter e saboneteiro. Para Bárbara Borges, as palavras dadas foram: humilde, preguiçosa, dramática, guerreira, prestativa e inteligente.

Ao receber suas placas, Pelé MilFlows ficou surpreso e comentou: “Eita!”. O rapper recebeu: ganancioso, engraçado e guerreiro.

Companheira de Moranguinho do começo ao fim, Bia Miranda ganhou as placas: forte, humilde, animada, carinhosa e alegre.

Confira o momento:

Falando na cara! 🗣️ Chegou a hora da @Moranguinhoreal entregar as famosas plaquinhas aos peões 🔥 O que será que vem aí? 🤠 #AFazendaÚltimaChance#HoraDoFaropic.twitter.com/wL1sogXep2 — Hora do Faro (@horadofaro) December 11, 2022

A última eliminada de A Fazenda 14, Ellen Cardoso, a Moranguinho, participou neste domingo (11), do quadro A Última Chance do programa Hora do Faro. Questionada por um time de jornalistas experientes no assunto, a dançarina revelou que pode ter sido eliminada do jogo por conta das falas de seu marido aqui fora.

Naldo Benny, esposo da ex-peoa, criticou o jogo da morena durante todo o programa e seus aliados, o grupo A. O cantor também trocou diversas farpas nas redes sociais com Deolane Bezerra, após a desistência dela.