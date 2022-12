A Fazenda 14: No programa do Faro, Moranguinho revela que foi prejudicada por conta de seu marido

Ao participar da Hora do Faro, Moranguinho responde as perguntas sobre as falas de Naldo fora do jogo

A última eliminada de A Fazenda 14, Ellen Cardoso, a Moranguinho, participou neste domingo (11), do quadro A Última Chance do programa Hora do Faro. Questionada por um time de jornalistas experientes no assunto, a dançarina revelou que pode ter sido eliminada do jogo por conta das falas de seu marido aqui fora.

Naldo Benny, esposo da ex-peoa, criticou o jogo da morena durante todo o programa e seus aliados, o grupo A. O cantor também trocou diversas farpas nas redes sociais com Deolane Bezerra, após a desistência dela.

Por conta desses atritos, nenhum membro do grupo A eliminado do reality show rural, puxou mutirão para a permanência de Moranguinho dentro do jogo.

Ao ser questionada se a sua saída era culpa de Naldo, a morena afirmou que pode ter sido sim, porque nenhum mutirão pelo grupo A foi puxado, mas a ex-peão admitiu: “Eu não vou jogar no lixo meu casamento de 12 anos, por uma amizade de 3 meses”.

“Eu não me arrependo”, diz @Moranguinhoreal sobre não ter livrado @andremarinho_ do Resta Um 🔥 AFazendaÚltimaChance #HoraDoFaropic.twitter.com/m6AsUhxfsC — Hora do Faro (@horadofaro) December 11, 2022

Neste sábado (10), os participantes de A Fazenda 14 receberam os ex-peões eliminados do jogo para uma dinâmica especial. Mas, as coisas não saíram como esperado para Vini Buttel e o peão foi expulso da gravação.

A prova não foi transmitida pelo PlayPlus, mas quando os 5 participantes confinados voltaram para a sede e comentaram sobre o assunto. Segundo rumores, o ex-participante do De Férias com Ex Brasil, teria contado para Bia Miranda que Bárbara Borges seria a grande campeã do reality show rural.