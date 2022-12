A Fazenda 14: Vini Buttel é expulso de dinâmica com ex-participantes: “Deu merda”

Segundo boatos Vini Buttel passou a informação que Babi seria a campeã do reality, mas a assessoria do modelo nega

Neste sábado (10), os participantes de A Fazenda 14 receberam os ex-peões eliminados do jogo para uma dinâmica especial. Mas, as coisas não saíram como esperado para Vini Buttel e o peão foi expulso da gravação.

A prova não foi transmitida pelo PlayPlus, mas quando os 5 participantes confinados voltaram para a sede e comentaram sobre o assunto. Segundo rumores, o ex-participante do De Férias com Ex Brasil, teria contado para Bia Miranda que Bárbara Borges seria a grande campeã do reality show rural.

Bia Miranda revelou que Vini contou sobre seu namorado: “O Vini falou que ele tá em São Paulo na casa da Pétala, que a mãe dela deu o celular para ele. Alguém perguntou para ele se ele tinha me traído, ele falou que não… Se comporta aí, seja educado. Meu negócio era o Gabriel, agora eu já tranquilizei. Todo mundo está do mesmo jeito, a família tá unida”, disse a neta de Gretchen.

Logo depois, os peões continuaram conversando e Bia confessa que Vini foi retirado da dinâmica e o motivo pode ter sido que ele contou para a jovem sobre seu namorado. Pelé discordou e disse que o modelo deve ter revelado quem seria o campeão do programa. “Acho que foi outra coisa, se não ia ter dado merda”, afirmou o rapper.

Após o caso repercutir nas redes sociais, a assessoria de imprensa de Vini Buttel explicou para a jornalista Fábia Oliveira que Bia Miranda perguntou ao ex-peão se Gabriel e Deolane estariam bem e o influenciador apenas confirmou com a cabeça. A produção de A Fazenda 14 entendeu isso como uma informação externa do programa e retirou o rapaz da dinâmica.

Bia disse que o Vini não falou pra ela que ela ia ganhar. Pelé responde que ele pode ter comentado com alguém sobre quem é favorito. #AFazenda

A advogada Deolane Bezerra (34), que havia deixado claro o desejo de "flopar" a transmissão da final de A Fazenda 14, no próximo dia 15, apareceu neste domingo, 11, nos stories para informar que irá adiar um evento que havia marcado para o mesmo dia do encerramento do programa.

Deolane mudou de ideia, segundo ela, para não tirar o foco de votação para que Bia Miranda (18), sua aliada no jogo e única participante restante do grupo A, ganhe o reality show.