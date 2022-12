Deolane Bezerra anuncia que ajudará Bia Miranda a vencer A Fazenda 14

A advogada Deolane Bezerra já deixou seus fãs e seguidores avisados para os mutirões em prol da vitória de Bia Miranda

A advogada Deolane Bezerra (34), que havia deixado claro o desejo de "flopar" a transmissão da final de A Fazenda 14, no próximo dia 15, apareceu neste domingo, 11, nos stories para informar que irá adiar um evento que havia marcado para o mesmo dia do encerramento do programa.

Deolane mudou de ideia, segundo ela, para não tirar o foco de votação para que Bia Miranda (18), sua aliada no jogo e única participante restante do grupo A, ganhe o reality show.

"Meu povo passando para avisar pra vocês que minha festa dos fãs não será no dia 15. Porque eu tomei umas cachaças a mais, mas depois comecei a refletir... Nós vamos tirar o foco da Bia. Então dia 15 todos nós vamos votar muito na Bia", disse Deolane.

Deolane Bezerra promete revelar motivos por trás de sua saída

Depois de deixar o confinamento do reality show rural A Fazenda 14, Deolane Bezerra veio à público em suas redes sociais nesta terça-feira, 6, para falar sobre o abandono do programa. Ela prometeu se vingar contra a RecordTV ao conversar com seus seguidores.

“Tornarei público todos os motivos aos quais resultaram a minha saída de ‘A Fazenda 14’. Estamos reunindo documentos e imagens para maiores esclarecimentos. Desde já agradeço de coração aos que apoiaram e seguraram a minha mão. Vocês foram muito importantes”, escreveu ela.

Os internautas acabaram não levando muito a sério as ameaças de Deolane, chegando até a tirar sarro com a advogada. “Além de arregona, está nervosinha! Quero ver o que vem aí”, criticou uma. “Vingativa hein gente”, opinou outra. "Simplesmente porque você não sabe perder, deixa de passar vergonha mulher", respondeu uma terceira.

Já outra foi ainda mais longe na indignação com a desistência de Deolane: "A sua saída é bem clara. Você não aguentou a volta da Babi, e sua família resolveu fazer esta nojeira de manifestações. Agora quer jogar a culpa na rede Record, usando sua mãe em enfermidade porque sabe muito bem que a campeã não seria você".