A Fazenda: Mãe de Deolane rebate críticas de que teria fingido mal-estar

Mãe de Deolane Bezerra desabafa ao ver comentários falando sobre a sua saúde após ser internada

Mãe de Deolane Bezerra, Solange Bezerra rebateu as críticas que leu na internet insinuando que ela teria fingido um mal-estar. Ela negou os boatos e afirmou que realmente se sentiu mal e precisou ser internada para se cuidar. Tanto que Deolane deixou o reality show A Fazenda para visitar a mãe no hospital.

“Tem gente aqui falando que eu não estava doente, que foi fingimento, que era bom que eu morresse mesmo, que eu estivesse com uma doença muito grave. Como o ser humano é, né? Desejar tanto mal assim a uma pessoa que, simplesmente, não conhece. Como isso machuca a gente. Por isso que o meu médico me encaminhou até para um psiquiatra, para eu saber lidar melhor com esse tipo de pessoa. Mas isso não me atinge, porque essas pessoas que estão falando isso, não me conhecem, devem ter chegado agora no meu insta”, disse ela.

Então, ela contou que estava sofrendo ao ver a filha no reality show. “Quem me conhece de verdade sabe que há dias eu não estou bem. Já estava sentindo minha filha muito cansada, muito mal lá dentro. E a genteque é mãe nunca vai deixar de ser mãe. Então, eu não estava bem, eu já tinha ido antes para o hospital, mas não queria que minhas filhas falassem nada para ela, porque ia atrapalhar o jogodela”, afirmou.

E completou: “Só que as coisas só foram piorando, porque quem me conhece sabe que eu tenho pressão muito alta, que eu faço uso de remédio há muito tempo”.

Assim, ela contou que foi levada ao médico por suas filhas. “Comecei a passar muito mal, minha pressão chegou a quase dezoito, fiquei com muita dor nopeito, com muita dor na nuca, eu não conseguia nem falar. E, mesmo eu tomando meus remédios contínuos, minha pressão não baixou. Eu comecei a me arroxear, a vomitar muito. Então, a Juci resolveu me levar pro hospital, não estava bem, e ligou para as minhas filhas”, revelou.

Solange teve que fazer um exame e as filhas decidiram que era a hora de Deolane voltar para casa. “E a Daniele resolveu: 'vou tirar minha irmã de lá agora, vou tentar tirar pelos meios legais e se não conseguir, a gente vai pra justiça,vamos quebrar esse contrato'.Então, foi isso que elafez. Chegou no hospital, o médico falou que eu precisava fazer um exame muito rigoroso, eu tenho alguns problemas de alergias com remédios e esse exame eu ia usar contraste. Ele falou que eu precisava fazer esse exame internada em uma UTI. Então, foi isso que aconteceu, eu passei mal, mas eu não estava morrendo. Não estou ainda totalmente bem, o médico conversou com as minhas filhas para eu não passar fortes emoções, para eu não ingerir bebida alcoólica”, relatou.

Por fim, Solange criticou A Fazenda. “Eu não estava com vontade de fazer nada, às vezes nem tomar banho, tudo por causa desse programa sujo, manipulado. Quantas sequelas esse programa me trouxe e vai me acompanhar, acho, que para o resto da minha vida. Eu nunca senti uma sensação tão ruim dentro de mim”, desabafou.