A Fazenda 14: Pelé Milflows e Tiago Ramos discutem e precisam ser contidos

Rapper Pelé Milflows e modelo Tiago Ramos trocam acusações em briga com ânimos exaltados

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 19h02

Desde domingo, 16, até esta segunda-feira, 17, o rapper Pelé Milflows e o modelo Tiago Ramos deixaram o clima do reality show rural A Fazenda 14 pesado. Os dois estão vivendo um sério desentendimento há semanas, mas nesses últimos dias, a discussão teve até que ter seus protagonistas separados pelos colegas de confinamento.

Pelé e Tiago se peitaram, e mesmo sendo separados pelos peões, continuaram trocando sérias acusações entre eles. O rapper carioca sugeriu que o rival teria problemas com álcool, após ter sido chamado a atenção pela produção por beber demais nas festas.

“Bate aqui, bêbado fodi*o”, disparou Pelé. “Maconheiro de merd*”, retrucou o modelo. “Cheirador de pó do caral*o”, rebateu o rapper carioca, enquanto eles discutiam dentro do quarto, mas logo foram para a cozinha.

“O outro me chamando de viciado de cocaína aqui nessa desgraç*”, reclamou Tiago Ramos. “Pelo menos o meu baseadinho não quebra nada, é paz e amor”, se defendeu o rapper provocando e citando o possível problema com álcool do influenciador digital.

Thomaz Costa chorou na semana passada

Durante uma conversa com alguns peões, o ator Thomaz Costa (22) decidiu abrir seu coração sobre as coisas que estão incomodando dentro do confinamento do reality show rural A Fazenda 14.

Frequentemente atacado pelos rivais, chegando a receber ameaças de Deolane por ter trocado de grupo, Thomaz não está se sentindo confortável. “Eles estragaram o jogo… Se eu for pra uma roça eu não consigo olhar para aquela câmera e dizer de coração que eu quero ficar, porque eu não quero”, disse durante conversa com Pelé Milflows, Babi, Alex, Kerline e Tati Zaqui.