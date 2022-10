A Fazenda 14: Tiago Ramos critica produção do programa

Tiago Ramos fica bravo após produção do reality fazer pedido a ele sobre seu comportamento nas festas

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 16h42

Nas redes sociais está circulando um vídeo no qual Tiago Ramos aparece xingando e muito a produção de A Fazenda 14. Acontece que, dentro do reality rural, é proibido falar da produção, fazendo o vídeo dividir opiniões sobre o acontecido.

Tiago ficou descontrolado após receber uma chamada de atenção da produção, pedindo para que ele reduzisse o consumo de álcool nas festas. “Aí, p*rra, produção do c*ralho, vão tomar no c*, c*ralho. Produção d*sgraça, fica falando de álcool, olha a d*sgraça aí, c*ralho. Olha a d*sgraça aí que chega no meu peito, p*rra. Vai tomar no c*. Abre a fala pra todo mundo ver sobre álcool, p*rra, agora tá o cara passando na minha cara, c*ralho. Vai se f*der, pô. Vai tomar no c*. Não me quer, me manda embora”, esbravejou o modelo.

Os internautas ficaram divididos, tinha quem apoiasse Tiago, mas também quem criticasse o comportamento do ex-padrasto de Neymar Jr. Alguns ainda disseram que seria culpa da produção e de que eles teriam “criado um monstro sem controle”, se referindo ao modelo.

“Acho é pouco. Bem feito pra produção que passa pano pra ele. Tudo ele pode quebrar todas as regras… mas ele pode, né? Um menino… tadinho… agora aguenta desaforo na cara”, detonou um internauta.

Além disso, fizeram questão de relembrar a vez que Adriane Galisteu puxou a orelha dos peões sobre o consumo excessivo de bebidas durante as festas, e todos sabiam de quem ela estava falando mesmo sem citar nomes.

“Na semana passada, por exemplo, a gente viu que poderia acontecer um excesso. Nossa psicóloga conversou com o peão, orientou esse peão que ele maneirasse na bebida, por exemplo. Ele atendeu rapidamente a orientação e a festa aconteceu numa super boa. Em outras temporadas, a gente chegou até a reduzir a quantidade de bebida para evitar qualquer problema”, disse a apresentadora do reality.

“Mas nessa semana as desavenças passaram dos limites. A gente viu os peões ameaçando uns aos outros, querendo quebrar tudo, falando coisas do tipo ‘a d*sgraça vai acontecer, quebra tudo’, ‘de noite não vai ser legal não’. Então, pra preservar os peões e também o programa a produção optou por cancelar a festa dessa semana”, concluiu Adriane.



Thomaz Costa chorou na semana passada

Durante uma conversa com alguns peões, o ator Thomaz Costa (22) decidiu abrir seu coração sobre as coisas que estão incomodando dentro do confinamento do reality show rural A Fazenda 14.

Frequentemente atacado pelos rivais, chegando a receber ameaças de Deolane por ter trocado de grupo, Thomaz não está se sentindo confortável. “Eles estragaram o jogo… Se eu for pra uma roça eu não consigo olhar para aquela câmera e dizer de coração que eu quero ficar, porque eu não quero”, disse durante conversa com Pelé Milflows, Babi, Alex, Kerline e Tati Zaqui.