A Fazenda 14: Thomaz Costa chora e fala sobre sair do programa

Ator Thomaz Costa reclama do clima pesado da edição e fala sobre sua situação dentro da casa

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 19h28

Durante uma conversa com alguns peões, o ator Thomaz Costa (22) decidiu abrir seu coração sobre as coisas que estão incomodando dentro do confinamento do reality show rural A Fazenda 14.

Frequentemente atacado pelos rivais, chegando a receber ameaças de Deolane por ter trocado de grupo, Thomaz não está se sentindo confortável. “Eles estragaram o jogo… Se eu for pra uma roça eu não consigo olhar para aquela câmera e dizer de coração que eu quero ficar, porque eu não quero”, disse durante conversa com Pelé Milflows, Babi, Alex, Kerline e Tati Zaqui.

“Ficar dois meses vivendo desse jeito eu não consigo. Não vale um milhão e meio pra mim ficar dois meses nessa casa, eu prefiro não ter um milhão e meio e viver minha vida. Prefiro não ter esse um milhão e meio e viver em paz, sabe. Eu tenho minha família. Lá fora a gente pode ter até os nossos conflitos, a vida é isso né… Mas pelo amor de Deus, nunca vivi isso na vida!”, comentou.

Vini até concordou. “É isso que eu falo… São sonhos, mas olha isso aqui?”, disse o peão. “Estragaram tudo. Olha o que a Kerline participou [BBB], o reality inteiro não tem metade da metade das brigas que teve aqui… O pessoal joga, não precisa disso, não tem ofensas, não tem essas coisas”, comentou Thomaz sobre o grupo de Deolane.

Veja a conversa entre os peões e o desabafo de Thomaz Costa:

"Se eu for pra uma roça eu não consigo olhar para aquela câmera e dizer de coração que eu quero ficar, porque eu não quero" (Thomaz). #AFazendapic.twitter.com/cHBDW7oBUq — Central Reality (@centralreality) October 13, 2022

De acordo com Thomaz Costa, no final da formação da roça, Deolane Bezerra chegou em seu ouvido e o ameaçou. Durante uma conversa com Tati Zaqui, o peão disse: "Ainda veio me ameaçar, querer colocar irmão no meio. Pelo amor de Deus... Mas eu não sou filho de pai assustado não”.

Mesmo que no momento da fala a advogada tampou seu microfone, durante a madrugada ela confessou para seus amigos o que falou ao ator. “Você é uma comédia. Na rua a gente conversa. A gente se tromba nas ruas do Tatuapé”, disse a advogada.