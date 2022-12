A Fazenda 14: Namorado de Bia Miranda se revolta após ser excluído de vídeo da família

Gabriel, namorado de Bia, se revoltou com a Record TV e Drika Marinho saiu em defesa da emissora

Gabriel Roza, namorado da peoa Bia Miranda, usou suas redes sociais nesta quarta-feira (7) para reclamar sobre ter sido cortado do vídeo enviado para os participantes do reality show rural.

Acontece que, antes da formação da roça de terça-feira (6), os peões assistiram vídeos de recados de seus familiares. Bia recebeu apenas o vídeo de seu pai e isso revoltou o namorado da jovem.

Gabriel postou em seu Instagram: “Isso que eu fico put*. Minha esposa morrendo de saudades de mim e aí chega eles e me excluem. Acabaram de ferr*r com o psicológico da menina", escreveu ele, deixando ainda vários símbolos de rostos bravos, demostrando irritação.

Drika Marinho, mulher de André Marinho, respondeu o jovem saindo em defesa da emissora do programa: “A produção pediu o vídeo muito rápido, queria em menos de 1h, eles devem ter falado direto com o contato que ela deixou. Quase q aqui em casa as crianças tb não participaram, peguei a Luna mais cedo da escola pra dar tempo”.

O Gabriel, namorado da Bia, ficou chateado por ter sido excluído do vídeo da família da peoa. #AFazendapic.twitter.com/63kVc49nVh — Central Reality (@centralreality) December 7, 2022

Não teve uma pessoa de A Fazenda 14 que saiu impune das críticas feitas por Deolane Bezerra em sua live no YouTube. Na noite desta quarta-feira (7) a ex-peoa abriu seu coração e detonou as atitudes da apresentadora do programa Adriane Galisteu.

A advogada comentou que não sabe se as ações de Galisteu são próprias suas ou ela é obrigada a ler e a falar, mas que com certeza a apresentadora compactua com a direção do programa.