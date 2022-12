A Fazenda 14: Deolane detona Galisteu durante live: “Ela compactua com a direção”

Galisteu não saiu impune das críticas de Deolane, onde a advogada afirmou que o tratamento era diferente com o grupo A

Não teve uma pessoa de A Fazenda 14 que saiu impune das críticas feitas por Deolane Bezerra em sua live no YouTube. Na noite desta quarta-feira (7) a ex-peoa abriu seu coração e detonou as atitudes da apresentadora do programa Adriane Galisteu.

A advogada comentou que não sabe se as ações de Galisteu são próprias suas ou ela é obrigada a ler e a falar, mas que com certeza a apresentadora compactua com a direção do programa.

A loira citou o episódio que não ganhou parabéns de Galisteu, e alegou que era impossível ela não saber que era o aniversário da peoa, pois o grupo A passou o dia inteiro comemorando na casa e fizeram até bolo. “Ela não assiste o programa?”, questionou Deolane.

Também relembrou de quando Thomaz Costa queria sair do jogo a todo custo e fazia campanha dentro da casa para o público tirar ele, segundo a advogada, isso era uma ação proibida e estava no contrato. Mas, quando Deolane questionou Adriane Galisteu sobre as falas do ator, a apresentadora falou que isso não era da conta dela.

Por fim, Deolane afirmou que em certa parte do jogo, Galisteu começou a tratar ela e as meninas do grupo A muito mal, dando patadas e não dava espaço de voz para ela, sendo sempre cortada durante a formação das roças.

Deolane questiona o porquê Adriane Galisteu não a parabenizou durante o seu aniversário.



LIVE DA DOUTORA

pic.twitter.com/SgOW6X9fki — Central Reality (@centralreality) December 8, 2022

Pétala Barreiros participou nesta quarta-feira (7) da live que Deolane Bezerra fez em seu canal do YouTube, contando sobre toda a verdade e calúnias que passou dentro de A Fazenda 14. Mas, não foi apenas a loira que abriu a boca, a influenciadora digital também falou sobre a manipulação e pressão psicológica que a emissora fez.

Segundo a morena, ela pediu para sair do reality show rural e tocou o sinal quatro vezes e nenhuma vez foi permitido que ela deixasse o programa. Pétala contou que não estava suportando continuar mais lá dentro desde o primeiro mês, mas sempre que pedia para sair, a produção do reality show conversava com ela e convencia do contrário.