A Fazenda 14: Moranguinho acredita que o marido não quer olhar na cara de André. Quem avisa?!

Amigo pessoal de André, marido de Moranguinho, defende o peão

CARAS Digital Publicado em 20/11/2022, às 01h31

Será que Moranguinho não conhece muito bem o marido? Após toda briga envolvendo a dançarina e André Marinho, ela comentou na noite deste sábado (19), que tem certeza que Naldo Benny comprou sua briga com seu ex-aliado e amigo pessoal de seu marido fora do reality.

Em conversa com Deolane Bezerra, a morena disse que Naldo não vai querer olhar na cara de André após o fim do reality show rural.

"Eu acho que é isso que ele... Não é nem porque traiu o grupo ou algo assim, eu acho que essa atitude da discussão, de debater... O Ronaldo não vai querer nunca mais olhar na cara dele!", explicou.

Porém, Naldo defendeu o amigo nas redes sociais e disse estar ao lado de André. Segundo ele, sua mulher está sendo manipulada por conta de Deolane, Pétala e Bia.

Morango acha que o Naldo nunca mais vai querer olhar pra cara do André. #AFazenda | #AFazenda14pic.twitter.com/tS728pZWeB — Adrielle 🌸 (@adrielletuitta) November 20, 2022

O jogo acabou para Ruivinha de Marte mas a peoa segue comentando sobre o reality show! A dançarina participou da Live do Eliminado com Lucas Selfie e respondeu perguntas afiadas sobre A Fazenda 14.

Ao ser questionada sobre com quem não gostaria de manter contato aqui fora, Ruivinha não mediu as palavras e detonou Thomaz Costa. “Ele fez um inferno no B. Me usou pra fazer o VT dele. No início até comprei, mas depois… Ele desgastou, depois que a Tati saiu. Era só Tati, Tati, Tati. Ficava falando que queria ir embora, se jogar da escada”, disse a ex-peoa.