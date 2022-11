A Fazenda 14: Ruivinha de Marte comenta quem quer longe após o reality, confira:

A dançarina, Ruivinha de Marte, diz não querer contato com Thomaz Costa

O jogo acabou para Ruivinha de Marte mas a peoa segue comentando sobre o reality show! A dançarina participou da Live do Eliminado com Lucas Selfie e respondeu perguntas afiadas sobre A Fazenda 14.

Ao ser questionada sobre com quem não gostaria de manter contato aqui fora, Ruivinha não mediu as palavras e detonou Thomaz Costa. “Ele fez um inferno no B. Me usou pra fazer o VT dele. No início até comprei, mas depois… Ele desgastou, depois que a Tati saiu. Era só Tati, Tati, Tati. Ficava falando que queria ir embora, se jogar da escada”, disse a ex-peoa.

A jovem relembrou que antes da aproximação de Thomaz com o grupo B, ele a chamava de planta.

O apresentador perguntou se ela achava que o romance entre o ator e Tati Zaqui estava firme e forte aqui fora e, ao responder que não, se surpreendeu ao saber que o casal estava juntos e em uma viagem romântica em Cancun.

Ruivinha de Marte também contou com quem gostaria de manter amizade a partir de agora. “Shay, tenho uma admiração por ele. Com a Ingrid, com a Deborah, com o Alex, com a Tati. Todo mundo que já saiu, todo mundo do grupo B que já saiu, eu quero manter a amizade”.

E a Ruivinha disse com quem ela quer manter amizade do Grupo B 🙃 #LiveDoEliminadopic.twitter.com/GQq3d8U9VY — A Fazenda (@afazendarecord) November 19, 2022

Muitos internautas especulam se há algum romance entre Iran Malfitano e Bárbara Borges, durante a festa desta sexta-feira (18), os peões deram mais motivos para a situação. Enquanto dançavam juntinhos, o ator abraçou a amiga e se declarou.

“Você é fiel, viu? Obrigado por tudo!”, disse o ator, com o corpo colado no de Babi, aumentando os rumores de um possível romance.