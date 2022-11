A Fazenda 14: Marido de Deborah detona grupo B nas redes sociais

Bruno, marido de Deborah, criticou a relação do grupo B com a sua esposa

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 18h59

Bruno Salomão, marido de Deborah Albuquerque, mais conhecido como fofinho, detonou os membros do grupo B nas redes sociais após a eliminação de sua esposa na última quinta-feira (10). Para Bruno, os aliados da ruiva não deram apoio para ela dentro do jogo.

“Retiro aqui neste momento a torcida OFICIAL DOS PAVÕES E FÊNIX para quem quer que seja..todos podem torcer para quem vcs quiserem , mas oficialmente ninguém terá o apoio. O grupo B deixou a Deborah sozinha, pois assim seja”, postou em seu Twitter.

Retiro aqui neste momento a torcida OFICIAL DOS PAVÕES E FÊNIX para quem quer que seja..todos podem torcer para quem vcs quiserem , mas oficialmente ninguem terá o apoio..o grupo B deixou a Deborah sozinha, pois assim seja .. — FOFINHO 🐻‍❄️(Bruno) 🦚 (@DrBrunoSalomao) November 11, 2022

Na internet, a crítica dividiu comentários, enquanto alguns usuários falaram que realmente o grupo B era falso com Deborah, outros disseram que era impossível aguentar a ex-peoa.

Já alguns internautas, principalmente, fãs de outros membros do grupo B, criticaram a postagem do médico e afirmaram que puxaram mutirão sim para Deborah: “Eu sinceramente tô mega triste e chateado, muitos de nós ficamos virados madrugada votando na Deborah pra agora a gente ler isso do esposo dela ... chocado”, postou uma conta voltada para a cantora Tati Zaqui.

Confira os tweets:

Eu sinceramente tô mega triste e chateado, muitos de nós ficamos virados madrugada votando na Deborah pra agora a gente ler isso do esposo dela ... chocado — Kovil da Tati , Time B (@Jonatas67605269) November 11, 2022

Deixamos sozinhos? Fizemos +6 milhões de votos nos grupos oficiais do whatsapp, puxamos mutirões e moventamos a torcida, em momento algum nós abandonamos ela, vamos ser francos, Dr. Bruno! — Portal Bárbara 🌻 (@PortalBarbaraB) November 11, 2022

Alex Gallete e Deborah Albuquerque foram os eliminados de A Fazenda 14, com apenas 11,00% e 23,19% dos votos, respectivamente, os ex-peões deixaram o reality show rural. Enquanto aqui fora o público acusa a direção do programa de manipulação, lá dentro do jogo, o grupo B acredita na possibilidade de uma roça falsa e a volta de um dos eliminados.

Após a comemoração da chegada de Ruivinha de Marte na sede, os participantes do grupo B caíram no choro ao descobrir que dois membros do time deixaram o jogo. Mas, logo criaram teorias para o cenário. Kerline Cardoso levantou a hipótese de uma roça falsa e a volta de um dos ex-peões para o jogo. Entrando no assunto, Ruivinha acredita que um dos amigos volta na festa desta sexta-feira (11).