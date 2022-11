A Fazenda 14: Roça falsa? Kerline e Ruivinha acreditam que os aliados podem voltar

Kerline, Ruivinha e os membros do grupo B levantam a hipótese de uma roça falsa

Alex Gallete e Deborah Albuquerque foram os eliminados de A Fazenda 14, com apenas 11,00% e 23,19% dos votos, respectivamente, os ex-peões deixaram o reality show rural. Enquanto aqui fora o público acusa a direção do programa de manipulação, lá dentro do jogo, o grupo B acredita na possibilidade de uma roça falsa e a volta de um dos eliminados.

Após a comemoração da chegada de Ruivinha de Marte na sede, os participantes do grupo B caíram no choro ao descobrir que dois membros do time deixaram o jogo. Mas, logo criaram teorias para o cenário. Kerline Cardoso levantou a hipótese de uma roça falsa e a volta de um dos ex-peões para o jogo. Entrando no assunto, Ruivinha acredita que um dos amigos volta na festa desta sexta-feira (11).

Apesar das teorias, a roça de A Fazenda 14 não foi falsa, Alex e Deborah realmente deixaram o jogo!

Veja a conversa do grupo B:

.@Kerline acha que a Roça foi falsa 👀



Desde a madrugada de quinta-feira (10), A Fazenda 14 e Rodrigo Carelli estão sendo duramente criticados nas redes sociais, principalmente, no Twitter. O público do reality show está acusando o programa de manipulação para favorecer o time de Deolane Bezerra.

A polêmica começou após o resultado da Prova do Fazendeiro, onde Babi foi a campeã. Assim que acabou, Galisteu informou que a roça da semana seria dupla e dois participantes deixariam o jogo. No Twitter, os internautas criticaram a transparência do programa, alegando que esta informação deveria ser dita para o público antes da formação da roça.