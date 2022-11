A Fazenda 14: Deolane comprou o jogo? Entenda a polêmica da última eliminação

Internautas estão revoltados com a transparência do programa e alegam que Deolane comprou o jogo

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 00h24

Desde a madrugada de quinta-feira (10), A Fazenda 14 e Rodrigo Carelli estão sendo duramente criticados nas redes sociais, principalmente, no Twitter. O público do reality show está acusando o programa de manipulação para favorecer o time de Deolane Bezerra.

A polêmica começou após o resultado da Prova do Fazendeiro, onde Babi foi a campeã. Assim que acabou, Galisteu informou que a roça da semana seria dupla e dois participantes deixariam o jogo. No Twitter, os internautas criticaram a transparência do programa, alegando que esta informação deveria ser dita para o público antes da formação da roça.

Já no resultado da eliminação desta quinta-feira (10), as enquetes nas redes sociais e sites de notícias mostravam a permanência de Moranguinho e Deborah na casa. Mas, Ruivinha de Marte continuou com apenas 0,75% que a jornalista. Por conta disso, os usuarios no Twitter alegam que A Fazenda 14 foi comprada por Deolane Bezerra.

Confira os melhores tweets:

Toma vergonha nessa cara,seu vagabundo,tu acha que o público é burro,seu lixo,vendeu o programa pra Deolane é,manipulando o programa todo,td sempre a favor dela e dos lacaios dela.Como pode a Record manter vc ainda na direção dos realitys. Vc só instiga briga entre os participts. — Josiane Silveira (@Josiane_Silver) November 11, 2022

Manipulado querida se conforma a SENHORA ja comprou esse reality a vergonha para @recordtvoficial é a @afazendarecord e o @rocarelli — Anna🇧🇷 (@Anna12763260) November 11, 2022

Lixo de @rocarelli da o prêmio já para Deolane ridículo...fazenda nunca mais #piorfazenda — Priscila Perseguelli (@Priscilapersel) November 11, 2022

Dois peões a menos para o grupo B! Com apenas 23,19% e 11,00% dos votos, Deborah Albuquerque e Alex Gallete foram eliminados nesta quinta-feira (10) do reality show rural. A roça dupla que os participantes encararam foi inédita e polêmica, não agradando o público de casa.

Em seu discurso de eliminação, Galisteu elogiou a transformação de Alex dentro do jogo: “A sua transformação foi surpreendente, no início diante dos ataques e na urgência de se defender, você se mostrou tão combatível, quanto reativo. Mas, com o tempo você ganhou força e mostrou que tinha muito a dizer”. Para Deborah, a apresentadora disse: “Quem esperava ver aqui na Fazenda a mesma Deborah de outros realitys, se enganou. Sem perder a essência, você mostrou que as pessoas podem mudar’.